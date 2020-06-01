В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронарусную инфекцию обнаружили у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.
Отметим, на данный момент 113 выявленных за сутки случаев является пиковым показателем.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 15:21, 43 582 1
сегодня, в 10:50, 42 12469 -7
сегодня, в 10:31, 88 9332 1
сегодня, в 09:30, 44 3649 0
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