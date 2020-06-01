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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня

За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронарусную инфекцию обнаружили у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Отметим, на данный момент 113 выявленных за сутки случаев является пиковым показателем.  

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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