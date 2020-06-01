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Убийца с кирпичом: житель Плавска жестоко расправился с двумя собутыльниками
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Убийца с кирпичом: житель Плавска жестоко расправился с двумя собутыльниками

У одного из убитых преступник забрал личные вещи, а его труп сбросил в подвал.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине по трём статьям УК РФ: «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью», «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Убийство двух лиц».

Летом прошлого года злоумышленник ударил кирпичом по голове своего собутыльника – тот скончался на месте. Преступник забрал у жертвы деньги, а труп сбросил в подвал.

Через несколько дней он тем же способом расправился с другим своим знакомым. Суд приговорил его к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:13 +1
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