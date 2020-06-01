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На Тулу снова надвигаются грозы и ливни

На Тулу снова надвигаются грозы и ливни

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Будьте осторожны!

Согласно прогнозу синоптиков, 1 и 2 июня в Тульской области ожидаются обильные осадки, местами грозы и усиление ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);
  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе:

Если вы находитесь в доме

  • закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:35 +7
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