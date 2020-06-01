12 важных вопросов: как тулякам получить 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

До какого числа нужно подать заявление, зависит ли выплата от доходов семьи, как узнать, назначена выплата или нет?

«Госуслуги» открыли новый телеграм-канал для родителей. Здесь будут публиковаться актуальная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на популярные вопросы.

Одна из первых тем публикаций — единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

– Когда можно получить выплату?

– С 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

– А если ребёнку уже исполнилось 16, полагается ли на него выплата?

– Полагается, но только если его день рождения с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно. Например, если ребенку исполняется 16 лет 29 июня, семья получит право на выплату. Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая, права на выплату не возникает.

– Выплата дается за каждого ребёнка?

– Да. Например, если в семье один ребёнок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два ребенка от 3 до 16 лет – 20 тыс. рублей, и так далее.

– У нашей семьи нет права на материнский капитал, мы можем претендовать на выплату?

– Можете. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

– Как следить за заявлением?

– Заявления рассматривает Пенсионный фонд. Уведомления о статусе появляются в профиле на «Госуслугах». Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.

– Если ребёнку только исполнится 3 года до конца июня, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

– Да, можно, вот как это происходит:

если ребёнку исполняется 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня,

если ребёнку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (то есть 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня,

если ребёнку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (то есть 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

– Зависит ли выплата от доходов семьи?

– Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки. – Может ли отец ребенка подать заявление на выплату? А если заявления подадут оба родителя? – Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым. – Можно ли подать заявление не по месту прописки? – Да, можно. Можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель. – В нашей семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Заявление нужно писать на каждого ребенка? – Нет, заявление должно быть только одно. Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется. – Могут ли опекуны подать заявление на выплату? – Могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. – Как узнать, назначена выплата или нет? – В личном кабинете на госуслугах. При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если заявление подавалось лично через Пенсионный фонд, средства будут перечислены без дополнительного уведомления.