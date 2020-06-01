Снято в Туле: после премьеры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» режиссер остался в шоке от резонанса

Фото: instagram.com/ilya_aks.

На телеканале ТНТ завершился премьерный показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Эта кинокартина особенная для нашего города — часть съемок проходила в Туле, в них приняли участие и местные жители.

Режиссер сериала Илья Аксенов (тоже туляк) высказался об итогах показа проекта по ТВ:

– Скажу честно, я в шоке от того, какой вижу резонанс по сериалу. Во-первых, оценка на «Кинопоиске» выше, чем у моего любимого фильма [правда, какого именно, Илья не указал. — Прим. Myslo]. Я понимаю, что народу проголосовало меньше, что нельзя сравнивать теплое с мягким, но сам факт просто греет душу. Во-вторых, мне приходит очень много сообщений в директ, в ВК, в Фейсбуке, и я на них не отвечаю. Но не потому, что не хочу, а потому, что я ни разу еще в своей жизни не сталкивался с подобным и просто не знаю, как себя вести в такой ситуации, — написал режиссер на своей страничке в инстаграме.

Илья Аксенов рассказал, что сейчас готовится к новым съемкам, поэтому у него просто нет времени поблагодарить зрителей.

– Спасибо, что пишете приятное, а тем, кто пишет неприятное и что «было не так», — тоже спасибо. Не у всех детство прошло в хороших семьях, не всех могли защитить мама и папа, как повезло мне. Не у всех оно было радужное, и ваши 90-е были мрачнее и страшнее, поэтому спасибо за альтернативное мнение.

Напомним, «Мир! Дружба! Жвачка!» — драматический сериал, в котором глазами подростков показана такая разная и бурная жизнь 90-х, особенного времени, когда казалось, что можно было всё.

Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. По словам продюсеров, в городе сохранилась особая атмосфера и дух 90-х.

Кстати, по ТВ сериал показали с цензурой, прикрывая также тему наркотиков.

зрители о сериале

Мы собрали немного отзывов о сериале от зрителей. В основном они положительные.

— Спасибо Вам за возможность вернуться в детство и вспомнить до боли знакомые моменты жизни. Великолепный труд, — пишет kate_skittlz.

— Грязь легче показывать, нежели добро. Грязь видят все, а в этом обществе, чтобы не свихнуться, необходимо видеть добро. Вы режиссёр. Постарайтесь найти добро в нашем болотце. Это сложнее, но интереснее, — tlt_kuaeu.

— Надеюсь на продление сериала на 2 сезон, — gaiva_pavel.

— Новый хитовый российский сериал. Очень интересная тема. Такого ещё в российском кино не было. Смотрел на одном дыхании. Очень понравились герои. Сериал заряжает позитивом и хорошим настроением. Очень было грустно, что история закончилась, и хочется увидеть продолжения истории и возвращения полюбившихся персонажей, — makar_kuz.

— Это действительно качественная работа без очевидных минусов. В целом мне понравилось, но критика важна, поэтому напишу и ее. Под конец явно слишком большое количество событий, нужны серии-филлеры, не торопитесь с событиями. Значимые события для героев должны происходить реже, а то кажется, что все это с ними произошло за месяц, а там событий на год, и то он будет тяжёлым считаться тогда. При такой скорости событий нервы закончатся быстро, особенно у подростков. Добавляйте проходные серии, сериал слишком концентрированный на события, — i_mikuta.

На «Кинопоиске» есть и негативные комментарии:

— Отвратительный сериал. Посредственный сюжет. Его вообще нет. Ощущение, что у авторов с самого начала не было никакой глобальной идеи. Сюжет рассказывает про подростковую дружбу, но в чем она проявляется? Ребята постоянно ругаются, делят единственную девушку на всем постсоветском пространстве, а самый чудаковатый из них предпочитает помочиться на «друзей» во время драки.

Линия афганцев не несет смысловой нагрузки. Они в сериале просто для галочки. Персонажи в этом сериале появляются в одной серии, в следующей их убивают, либо они сами умирают. Казалось бы для чего это все? Они даже не успевают раскрыться, а зритель не может привыкнуть к ним, что бы ощутить полноту утраты.



Каст и игра актеров. При знакомстве с семьей главного героя у меня возник вопрос. Кого играет Степан Девонин? Молодой парень которому на вид лет 20, оказывается играет отца! При том, что на вид разница в возрасте у бати с сыном 3−4 года…

Друзья, а вы уже посмотрели сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»? Как вам?

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