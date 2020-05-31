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Исправительные колонии Тульской области получают новое медоборудование
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Исправительные колонии Тульской области получают новое медоборудование

В одно из учреждений поступил новый флюорографический аппарат.

В исправительную колонию №7 УФСИН России по Тульской области, расположенную в Щекинском районе, поступил новый малодозный цифровой флюорографический аппарат.

Оборудование предназначено для своевременного профилактического обследования осужденных и выявления патологий органов грудной клетки – чаще всего, это туберкулез.

Новый аппарат полностью готов к работе. Руководство тульского УФСИН планирует продолжить оснащение исправительных учреждений новым медицинским оборудованием.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:27 +1
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