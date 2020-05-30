Стрельба в гаражном кооперативе в Щекино: «гражданин СССР» терроризирует целый дом

Инцидент со стрельбой в гаражном кооперативе Щекино недалеко от дома № 2а по ул. Декабристов произошел вечером 28 мая.

Юлия Руденко – Я еще утром 28 мая заметила возле сараев, расположенных около нашего дома, небольшие сваи, торчащие из земли, – рассказывает Юлия Руденко. – Вечером муж приехал с работы и паркуя машину, едва на них не напоролся – хорошо парктроник есть, вовремя затормозил. Пришел домой, а около 22 часов увидел в окно свет в одном из гаражей (они рядом с сараями находятся) и решил выяснить, кто это самовольно тут собрался что-то строить. Я через несколько минут отправилась за ним, и, подходя, увидела, как муж захлопывает дверь гаража, и в нее раздаются три выстрела. Муж пояснил, что после его предложения поговорить в гараже завязалась потасовка с Адаровким (имя изменено, – прим. ред). Во время драки муж упал, а когда встал, Адаровкий уже достал пистолет и направил на него. Муж еле успел выскочить из гаража и закрыть дверь, как тот начал стрелять по ней.

На место ЧП была вызвана полиция. Оружие, их которого стрелял Алексей Адаровкий, изъято – газовый и травматический пистолет. Применял он их оба: дважды спустил курок газового, и один – травматического, гильза от него была обнаружена и изъята.

– Вел себя Адаровский очень вызывающе. Оскорблял нас с мужем, полицейских, кричал, что ему ничего не будет. Заявлял, что он гражданин СССР и не принимал гражданства РФ, а значит и не должен никому подчиняться. Уверял, что гараж свой все равно будет ставить, – добавляет Юлия. – И ведь утром 29 мая уже громоздил свой гараж на этих сваях, хотя ночью Адаровского забирала полиция!

На фото выше тот самый гараж, который самовольно поставил Адаровский утром 29 мая. Стоит этот ржавый короб на дворовой территории – за пределами гаражного кооператива, начинающегося сразу за кирпичными сараями. У него до этого были уже два гаража, этот стал третьим, и факт наличия на них прав – спорный. В планах у него, говорят соседи, построить еще один, уже и плиты для него он привез.

На один из своих гаражей Алексей водрузил флаг с символикой Советского союза.

Про «граждан СССР», к коим себя относит Адаровский, на Myslo выходила статья. Но если в Куркино история ограничивалась одной квартирой – женщина, не признающая распад Советского союза, отказывалась платить по счетам за коммуналку, но не вредила соседям, то в случае со Щекино, мужчина не признает никаких законов. И почему-то ему это сходит с рук. Это подтверждают и соседи Юлии.

– Наш дом раньше относился к обществу слепых, в нем выдавали квартиры инвалидам по зрению. Алексей Адаровский появился у нас с начала 90-х годов. Он тогда вышел из мест лишения свободы и приехал жить к отцу – инвалиду по зрению и вскоре отправил его в дом престарелых. Живший с отцом брат Адаровского куда-то делся. В квартире (она коммунальная) прописан еще один инвалид – Василий Томенко. Так его Адаровский просто выгнал из квартиры. Мужчине некуда было пойти, и он остался жить на улице бомжом. До сих пор так и живет. Нам Василия по-человечески жалко, но сделать с Адаровским мы ничего не можем, – рассказывает Людмила Эрдель.

На фото Александр Савкин и Людмила Эрдель.

– Я неоднократно обращался к местным властям Щекино по поводу Василия, но ничего не добился. Они заявляли, что ничего сделать не могут, – добавляет председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Александр Савкин.

Сам Василий Томенко тоже пытался вернуться в квартиру, жаловался, но что может добиться слепой человек, если власти не стремятся решить его проблему?

Таким образом Алексей выгнал всех «лишних» из квартиры и вскоре завел семью. Возможно, если после этого он остепенился бы, то соседям и дела не было до него. Но мирно жить – это не про Алексея.

Официально, насколько известно жителям дома, Адаровский не устроился никуда работать. Выпивает регулярно и перебивается различными халтурками – ремонтирует в гаражах машины, собирает и сдает металлом. Для последнего у него аж четыре машины имеются. Но стоят не где-то в гаражах, а на детской площадке, и там же складирует он старые стройматериалы. Соседи ругались из-за этого с ним, но толку не вышло.

Светлана Николаевна – Мне он регулярно угрожает. Фраза «Тебе наверное жить надоело» постоянно звучит в мой адрес. Я являюсь председателем совета дома и неоднократно писала жалобы на него: по поводу строительных материалов и парковки на детской площадке. Но ничего не изменилось. Полиция составляла протоколы, а машины так и стоят. Мы не против парковки, понимаем, что время такое, но не на детской площадке же! Просили его поставить их в другое место, а там мы бы цветы и кустарники посадили, но в ответ он: «Только попробуйте сунуться!» – добавляет Светлана Николаевна.

Были случаи, когда Алексей накидывался на соседей с кулаками!

На фото Надежда Марченкова.

– Девять лет тому назад Адаровский во дворе врезался в соседскую машину, приезжала полиция. А после он подходит и начинает кричать на нас, оскорблять. Мой муж вышел разбираться с ним, я полезла разнимать их и получил сильный удар от Адаровского в грудную клетку и упала. А через некоторое время в месте удара обнаружила огромный синяк. Написали на него заявление, но в полиции нам тогда сказали, что сложно доказать будет, что это именно он ударил. Дали направление на судмедэкспертизу, в Щекино закрыто было, и ехать надо было в Тулу, а тут июль, жара, давление у меня... Ну и мы не стали связывать с ним. Решили не тратить время, – рассказывает Надежда Николаевна.

– Человек крайне неадекватный. Случилось так, что он выстрелил в мою семью, а может завтра ему кто-то другой что-то скажет, и он в него выстрелит или изобьет. Он стреляет из окон в любое время суток, якобы по собакам. У этого человека морали не существует никакой. Он заявляет: «Тут все для меня, и я буду делать только то, что я хочу». Мы написали даже коллективную жалобу на него! Мы хотим достучаться до правоохранительных органов, чтобы помогли нам решить проблему! – добавляет Людмила Эрдель.

Люди очень надеются, что правоохранительные органы смогут в этот раз урезонить буйного соседа, а заодно может быть и смогут наконец-то восстановить права инвалида, который вынужденно скитается по улицам.