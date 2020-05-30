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В Узловой подростков поймали на краже кабеля со станции сотовой связи

В Узловой подростков поймали на краже кабеля со станции сотовой связи

Подростки признались в содеянном.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратился технический директор регионального филиала сотовой компании. Мужчина сообщил, что с базовой станции, расположенной в посёлке Дубовка, на протяжении нескольких дней три раза совершались хищения имущества. Всего было украдено 70 метров кабеля. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность похитителей. Ими оказались подростки 2004 г. р., 2006 г. р. и 2004 г. р. Все они проживают в этом же посёлке.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От подростков получены признательные показания.

 

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вчера, в 21:41 +3
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