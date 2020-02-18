В Тульской области «граждане СССР» живут в несуществующем государстве и считают, что Союз не распался

Почему они перестали платить за ЖКХ и что за этим последует?

Кто они – жертвы крупного обмана или люди, ностальгирующие по Советам? И что это – хитрый ход, чтобы не платить и уйти от ответственности, или искренние убеждения? В проблеме разбирался Myslo.



Эти люди уверены, что Союз юридически не распался в 1991 году, а продолжает существовать, поэтому современные институты власти, а также все законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации на них не распространяются. Они отрицают деноминацию, паспорта и гражданство РФ и отказываются платить за ЖКХ, считая «все существующие в стране ресурсы – достоянием народа» и что «за ЖКХ и так платят бюджеты всех уровней». Но обо всём по порядку.

Из истории вопроса

Первым человеком, пытавшимся возродить Союз, был стоматолог из Таджикистана Сергей Тараскин. Несколько лет назад он объявлял себя врио Президента СССР и даже назначал губернаторов и мэров в субъектах РФ.

Тараскин набирал популярность, а его идеи нравились представителям старшего поколения. Как выяснили тогда журналисты, адептам возрождения СССР новый «президент» обещал покровительство и защиту, а они, в свою очередь, передавали на баланс несуществующего государства свою недвижимость.

Первые иски о признании россиян гражданами СССР рассматривали суды Нижнего Тагила в 2017 году. Люди шли в суд, движимые идеей получить 14 млрд рублей, – якобы столько причитается каждому гражданину СССР в качестве доли в национальном богатстве. Естественно, суды в таких исках отказывали. Но несмотря на это дело сторонников возрождения СССР продолжает жить. В соответствующих группах в социальных сетях (там есть даже «Приемная Президента СССР») – десятки и сотни участников. Самой же процветающей сетью стал Youtube, где участники выкладывают ролики со съездов, обзоры и интервью.

Около трех лет назад по всей стране начали плодиться группы и союзы аналогичной тематики, самым популярным из которых стал профсоюз «Союз ССР», автор которого – петербуржец Сергей Дёмкин.

Он же создал разветвленную сеть организаций «на местах». Профсоюз «Союз ССР» как организация не зарегистрирован: его участники отрицают связь с существующими органами власти.

Свою деятельность профсоюз осуществляет не на безвозмездной основе – 1000 рублей надо будет заплатить за вступление и затем 200 рублей ежемесячный взнос. Средства предлагается перечислять на чью-то личную карту либо на «Яндекс-кошелек». По мобильному номеру организатора отвечают девушки из колл-центра, объясняющие, что делать новоиспеченному члену организации.

«Вся жизнь – борьба»...

Чистенький подъезд одного из домов в поселке Куркино Тульской области. Входная дверь квартиры Веры Ивановны Зориной сразу бросается в глаза из-за довольно крупной таблички с текстом следующего содержания:

«Здесь и в сей час территория СССР, действуют законы СССР, находятся граждане СССР, живут хозяева возрожденного СССР. Прежде чем нас беспокоить, задай себе вопросы:

– кто ты и какое отношение ты к нам имеешь?

– имеются ли у тебя документы, подтверждающие отношение к СССР и к его хозяевам?»

Несмотря на такую оригинальную надпись, хозяйка квартиры с удовольствием общается с нами.

«Ни в каком профсоюзе Дёмкина не состою, я сама по себе, – говорит она. – Третий год бьюсь за свои права, и никак дело с мертвой точки не сдвинется. СССР жив, понимаете? А Российская Федерация, я ее Эрэфией называю, нелегитимна. Я не физлицо, как в РФ сейчас принято писать, я человек, в первую очередь».

У 64-летней Веры Зориной большая семья: четверо взрослых кровных детей, 10 внуков, а еще трое несовершеннолетних усыновлённых детей. Идеей возрождения Советского Союза она прониклась около трех лет назад, увидев ролик о Сергее Тараскине в интернете. С тех пор жизнь женщины превратилась в борьбу за права «граждан СССР».



Вера Ивановна Зорина: «Я не просто верю, что Союз жив, я настоящая гражданка СССР!»

«Это не идеи, как вы говорите, это скрытая от нас правда, – уверенно заявляет Вера Ивановна. – Советский Союз никуда не девался, мне еще ни одного вразумительного документа об этом никто не предъявил. В 1991 году мы голосовали за Союз, и он продолжает свое существование, а каждый человек стал обладателем доли своего имущества в богатстве огромной страны».

Как и другие «граждане СССР», Вера Зорина отказывается платить за ЖКХ, в частности за свет. Ее долг за электричество сейчас превышает 12 тысяч рублей.

Сложности у «граждан СССР» возникают также в Сбербанке. К примеру, Вера Зорина билеты Банка России называет бибариками и говорит следующее: «Код 810 – это код советского рубля, его отменили, а код российского рубля – 643. Бибарики, положенные на счёт с отменённым кодом 810, сразу вырастают в 1000 раз. Поэтому бибарики должны вноситься в 1000 раз меньшей суммой и конвертироваться с 1000-кратным увеличением на счёте и зачисляться с таким увеличением».

Проблему со Сбербанком часто озвучивают «граждане СССР» в своих группах. Вот пример:

«Хочу в СССР»

История Веры Зориной – не единственная в нашей области.

Так, житель Узловой Сергей К. является членом профсоюза «Союз ССР» и вместо оплаты коммунальных ресурсов присылает в разные инстанции уведомления с копиями своего членского билета. По мнению узловчанина, ему должны предоставлять коммунальные и прочие услуги «на безоплатной основе».

44-летнего жителя Суворова Юрия Б., как он сам пишет – «человека, гражданина СССР», долги за ресурсы привели в суд. Он ссылается на то, что не признает договоров с ресурсниками, также считает, что средства на оплату коммунальных платежей уже выделены из бюджета, и платить «повторно» не собирается.

Тулячка Лилия В. – пенсионерка, тоже член питерского профсоюза «Союз ССР». Писала в «Тулагоргаз» письма похожего содержания, не собираясь платить за поставленный ресурс.

Супруги из Тулы, Мария и Валерий Е., рассылают заявления с требованием предоставить им документы, на основании которых имущество передано с баланса СССР/РСФСР на баланс РФ, и разъяснения, на каком основании с народа, то есть граждан СССР, взимается плата за ЖКХ…

Ресурсники специального учета таких писем не ведут, но, судя по членам профсоюза, в нашем регионе таких людей десятки.



«Людям задурили голову»

Кто все эти люди, искренне поверившие, что по счетам платить не нужно? Хитрецы или одураченные чужими идеями?

Артём Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула»:

Артём Зарва – В соответствии с Жилищным кодексом РФ, вступившим в действие 1 марта 2005 года, абонент обязан оплачивать коммунальные ресурсы, в том числе и электроэнергию. Признание себя гражданами СССР не может послужить основанием для нарушения действующего законодательства РФ и неоплаты потребленной электроэнергии.

– В случае, если потребитель не осуществляет плату за энергоресурс, энергосбытовая компания будет вынуждена обратиться в суд, а предоставление коммунальных услуг по электроснабжению может быть и вовсе приостановлено. Позже в отношении должника может быть наложен арест на имущество, денежные счета и запрет на выезд за границу. При этом потребителю придется также оплатить стоимость услуги по восстановлению подачи электроэнергии – 3000 руб.

Мы призываем жителей Тулы и области: будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки так называемых граждан СССР!

Как отметили в АО «ТНС энерго Тула», ежемесячно в энергосбытовую компанию поступает до пяти таких обращений. Чаще всего заявления от «граждан СССР» типовые и заверены печатями с надписью «РСФСР». По сути эти «бумаги» представляют собой вольно трактуемые выдержки из разных законов. Хотя и при СССР люди оплачивали коммунальные ресурсы.

Получается, что люди, уверовавшие в эти постулаты, стали жертвами банального обмана.

Важно отметить, что аналогичные заявления, требования и уведомления от «граждан СССР» регулярно поступают во все ресурсоснабжающие организации и органы власти нашего региона. Так, в АО «Тулагоргаз» говорят, что по действующему законодательству оплачивать долги всё равно придется – добровольно или через суд, а то и после отключений…



Комментарий специалиста

Ситуацию комментирует Александра Рогожина, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Тульской области:

Александра Рогожина – Граждане, потребляющие жилищно-коммунальные ресурсы, обязаны их оплачивать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Коммунальные услуги – это деятельность исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса: холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, тепловой энергии, теплоносителя в виде горячей воды, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления. К коммунальным ресурсам приравниваются сточные воды, отводимые по централизованным сетям.

– Жилищным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ №354 от 6.05.2011 г. утвержден порядок оказания ЖКУ и определения размера платы за потребление, права и обязанности потребителей и исполнителей. Требования распространяются на всех потребителей, занимающих жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах, а также частные домовладения.

Буква закона

«Граждане СССР» ссылаются на постановление Правительства РФ №97, согласно которому услуги ЖКХ за них оплачивают из бюджета, мол, зачем платить второй раз?

Однако в постановлении №97 (к слову, оно утратило силу в 2017 г.) речь шла лишь о стандартах предельной стоимости услуг ЖКХ. Ни о каком выделении средств на их оплату речи не было.

К «разъяснениям», которые проводят представители профсоюза и самопровозглашенные руководители СССР в наши дни, явно есть вопросы этического характера и те, которые могут задать правоохранительные органы.

И каких бы взглядов на СССР ни придерживался человек, отказ от оплаты ресурсов неправомерен. Это неминуемо повлечет за собой долги, пени, штрафы, суды, отключения ресурсов, ограничения со стороны судебных приставов.



