В Туле осудил водителя грузовика, переехавшего пешехода во дворе дома

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Судом установлено, что 17 декабря 2019 года мужчина на основании путевого листа управлял технически исправным грузовым фургоном. С 10.00 до 10.08 подсудимый начал на указанном автомобиле движение задним ходом на дворовой территории дома № 8 по Красноармейскому проспекту г. Тулы, не убедившись в отсутствии пешеходов позади управляемого им грузового фургона. В результате он совершил наезд на пешехода — 85-летнего мужчину. Погибший жил в том же доме, из-за проблем со здоровьем он медленно ходил.

Потерпевшему были причинены повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия.

Приговором Советского районного суда Тулы от 26 мая 2020 года Расторгуев А. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении осужденного оставлена без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Этим же приговором частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с работодателя подсудимого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 000 рублей.

Также за потерпевшей признано право на удовлетворение гражданского иска в части возмещение расходов на погребение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.