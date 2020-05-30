В Туле осудил водителя грузовика, переехавшего пешехода во дворе дома
Мужчина отправится в колонию-поселение.
Судом установлено, что 17 декабря 2019 года мужчина на основании путевого листа управлял технически исправным грузовым фургоном. С 10.00 до 10.08 подсудимый начал на указанном автомобиле движение задним ходом на дворовой территории дома № 8 по Красноармейскому проспекту г. Тулы, не убедившись в отсутствии пешеходов позади управляемого им грузового фургона. В результате он совершил наезд на пешехода — 85-летнего мужчину. Погибший жил в том же доме, из-за проблем со здоровьем он медленно ходил.
Потерпевшему были причинены повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия.
Приговором Советского районного суда Тулы от 26 мая 2020 года
До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении осужденного оставлена без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Этим же приговором частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с работодателя подсудимого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 000 рублей.
Также за потерпевшей признано право на удовлетворение гражданского иска в части возмещение расходов на погребение в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.