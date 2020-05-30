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Как будут работать детские сады в Тульской области

Как будут работать детские сады в Тульской области

В период пандемии на работу дошкольных образовательных учреждений накладываются ограничения.

Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Ряд ограничений будет снят с 1 июня.

Однако работа детских садов по-прежнему сильно ограничена. В частности, организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие программы дошкольного образования  могут работать в форме дежурных групп. Перечень групп устанавливает министерство образования Тульской области.

 

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