как будут работать детские сады в Тульской области

В период пандемии на работу дошкольных образовательных учреждений накладываются ограничения.

Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Ряд ограничений будет снят с 1 июня.

Однако работа детских садов по-прежнему сильно ограничена. В частности, организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие программы дошкольного образования могут работать в форме дежурных групп. Перечень групп устанавливает министерство образования Тульской области.