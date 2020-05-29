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«Ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги»: тульская пенсионерка попалась на популярный «развод»

«Ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги»: тульская пенсионерка попалась на популярный «развод»

Женщина отдала мошенникам 837 тысяч рублей.

73-летняя тулячка стала жертвой мошенников. Накануне утром ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы решить все проблемы, срочно нужны деньги. Взволнованная пенсионерка не стала проверять эту информацию, сразу согласилась отдать свои сбережения ради вызволения сына из беды.

Днем к ней приехал курьер и забрал все накопления женщины — 837 тысяч рублей.

Позднее тулячка узнала, что ее родственник не нуждался в финансах, у него не возникало никаких конфликтных ситуаций и от его имени никто не звонил.

Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

– Полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника и ещё раз просят граждан быть внимательными, незамедлительно сообщать о случаях обнаружения признаков мошенничества, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать денежные средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:04 +3
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