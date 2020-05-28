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В Туле строят две новые автостанции – «Северную» и «Восточную»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле строят две новые автостанции – «Северную» и «Восточную»

В строительство первой вложено 60 млн рублей, второй – 85 млн рублей.

28 мая заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров проконтролировал строительство автостанции «Восточная» на улице Оборонной в Туле.

Новый современный транспортный узел появится для снижения загруженности внутригородских дорог. Параллельно ведется строительство еще одной автостанции в Зареченском округе.

- Развитие транспортной инфраструктуры было и остается одним из ключевых условий привлечения в регион инвестиций, залогом стабильной работы всех отраслей экономики. В рамках оптимизации маршрутной сети в Туле по поручению Алексея Дюмина строятся две новые автостанции. Они должны снизить загруженность центральных городских улиц. Сделать перемещение между городами региона более удобным для наших жителей, — подчеркнул Сергей Егоров.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что для размещения автостанции «Восточная» было выбрано место на пересечении ул. Оборонной и Новомосковского шоссе (ул. Оборонная, 83). Для размещения автостанции «Северная» — ул. Октябрьская (в районе дома №229).

Доступ к автостанциям будет удобным: через автобусные и трамвайные остановки рядом с ними проходит более 10 маршрутов общественного транспорта. Автостанции включены в план комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тулы.

Директор ООО «Автовокзалы и автостанции Тульской области» Вадим Чулков доложил о ходе строительства. По его словам, работы начаты в декабре 2019 года и сейчас приближаются к завершающей стадии.

Площадь земельного участка автостанции «Восточная» составляет 5,3 тыс. кв. м. Планируется, что транспортный узел будет принимать ежедневно 220 рейсов. Пассажиропоток составит до 1,5 тыс. человек в день.

В строительство вложено
85 млн рублей.

Автостанция будет обслуживать 8 межмуниципальных маршрутов (в Киреевск, Шатск, Шварц, Кимовск и Болохово).   

Вадим Чулков также сообщил, что завершается и строительство автостанции «Северная». Ее площадь – 7 тыс. кв. м. Объект будет принимать ежедневно 190 рейсов с пассажиропотоком до 1 тыс. человек. Инвестиции в строительство составили 60 млн рублей.

Автостанция будет отправлять и принимать автобусы в Москву, Венев, Новогурово, Поповку, Анишино, Берники, Ленинский, Малахово, Ревякино (всего 7 межмуниципальных и 3 межрегиональных маршрута).

По словам Вадима Чулкова, несмотря на эпидемию коронавируса строительство автостанций не останавливалось. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:19 −1
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