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В Туле лжесотрудницы соцслужбы украли у пенсионерки 800 тысяч рублей

В Туле лжесотрудницы соцслужбы украли у пенсионерки 800 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личности злодеек.

В полицию обратилась 95-летняя тулячка, ставшая жертвой мошенников. По предварительным данным, вечером к ней домой пришли две неизвестные женщины.

– Они представились работницами социальной службы и сообщили о необходимости проверки жилья и проведения других мероприятий по содействию пожилым. Тулячка не проверила личности пришедших к ней женщин, не посоветовалась с соседями и не позвала никого для присутствия рядом с визитёршами. Гостьи воспользовались тем, что кроме хозяйки жилища в доме никого не было, отвлекли женщину разговорами и просьбами ответить на вопросы анкеты. Это позволило им найти сбережения пенсионерки и тайно забрать их, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Позднее пенсионерка не досчиталась 800 тысяч рублей и позвонила в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Все обстоятельства происшествия выясняются.

 

В полиции напоминают о необходимости проверять личности неизвестных граждан, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище, особенно в случае предложения с их стороны товаров и услуг. Следует посоветоваться с родственниками, знакомыми или соседями. В присутствии посторонних злоумышленники могут отказаться от совершения преступления.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:59 +3
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