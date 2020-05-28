Погода в Туле 29 мая: сильный дождь, грозы и летнее тепло

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Сильный дождь с грозой (до 13 мм за сутки).

Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14, днём – 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.