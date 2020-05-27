На алексинском предприятии рабочего сбила вагонетка

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В Алексине Тульской области по факту несчастного случая на предприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«13 мая 2020 года на территории АО «ПИК Индустрия» АЗ ЖБК работнику указанной организации были причинены телесные повреждения в виде открытого перелома правой стопы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По информации Myslo, рабочего сбила движущаяся по рельсам вагонетка.