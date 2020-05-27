В Туле с 1 июня начнут принимать заявки на гранты для социально ориентированных НКО

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В июне пройдет конкурс на предоставление из бюджета Тульской области грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Прием заявок начнется с 1 июня и продлится до 23 июня на сайте granty71.tularegion.ru

Конкурс будет проводиться по 16 направлениям, среди которых формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, патриотическое воспитание, формирование гражданской активности у туляков, а также подготовка населения к стихийным бедствиям, катастрофам различного вида и несчастным случаям.

Подробная информация о конкурсе и перечень документов — там же, в разделе «Документы».

Конкурсная комиссия определит победителей до 8 июля. Общий объем грантов — 3 млн рублей.

Оператор грантов — ГУ ТО «Аппарат Общественной палаты Тульской области».