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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 27 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 27 мая

За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3422 человека.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Отметим, что за сутки у нас зарегистрировано 104 случая заражения. Выздоровели 154 человека, умерли три.

Самые зараженные районы — Щекинский, Алексинский, Ефремовский и МО Тула.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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