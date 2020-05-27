В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 27 мая

За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3422 человека.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Отметим, что за сутки у нас зарегистрировано 104 случая заражения. Выздоровели 154 человека, умерли три. Самые зараженные районы — Щекинский, Алексинский, Ефремовский и МО Тула. Детализация по населенным пунктам:

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