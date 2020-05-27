Обзор: что будет с отпусками летом 2020 года

На фото тулячка Кристина Разуваева.

За границу ни ногой

Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. К таким случаям могут относиться получение экстренного лечения или посещение тяжелобольных родственников. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила двухнедельной изоляцией по возвращении на родину тем, кто все-таки рискнет и уедет куда-нибудь в европыазии.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не спешить за рубеж и, чтобы исключить риск повторного завоза коронавируса из-за границы, посоветовал провести отпуск в России.

— С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме, — заявил он.

Санаторий строгого режима

Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации по работе санаториев в посткоронавирусную эпоху. Санаториям рекомендовано работать по принципу детских лагерей — принимать гостей на двухнедельные смены, заселять в номер по одному человеку и требовать с отдыхающих справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Кормежку отдыхающих рекомендуется проводить в номерах. А при использовании обеденного зала столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. И никаких шведских столов!

Выходить из номера можно только в масках, а сами номера дважды в день будут обеззараживать. Как и все предметы вокруг, включая лежаки на пляже. Просто так развалиться на песочке уже не удастся — за соблюдением социальной дистанции будут следить. Ну, а если, не дай бог, у кого-то из отдыхающих будет выявлен COVID-19, весь санаторий станет обсерватором на 14 дней.

Эти требования касаются не только сочинских или крымских санаториев, но и наших, местных.

Крым? Кавказ? Тула?

Открытия курортного сезона в Крыму не стоит ждать 1 июня — оно состоится в конце июня или в начале июля. Такой прогноз дала член общественной организации «Союз гостеприимства» и руководитель севастопольской мини-гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш. А все потому, что до сих пор нет адекватных рекомендаций Роспотребнадзора к гостиницам.

Россиян, которые приезжают в Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы на 14 дней за их счет.

Курорты Северного Кавказа тоже готовятся к открытию, но и тут ждут только желающих оздоровиться с санаторными книжками.

Детские лагеря на море на ближайшие смены будут принимать только местных.

Власти Сочи предложили организовать в санаториях города отдых для медиков, которые борются с пандемией.

Санаторно-курортную книжку вам оформят, только если есть направление на санаторно-курортное лечение из поликлиники. А его не дадут без отрицательного теста на коронавирус. Причем он должен быть сделан не позднее чем за двое суток до заезда.

Что касается автомобильного туризма, который сегодня один из самых развитых в стране, сегодня можно перемещаться по отдельным регионам, по Подмосковью, регионам Золотого кольца, Бурятии, Башкирии, Иркутской области.

Точная дата, когда смогут открыться тульские санатории, неизвестна. Регион находится на первом этапе снятия ограничений, и до 1 июня бронирование любых номеров запрещено.

Кстати, в московской мэрии планируют снять режим самоизоляции только в середине июня — ко Дню России.