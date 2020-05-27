Обзор: что будет с отпусками летом 2020 года
Пандемия и карантинные ограничения сильно скорректировали маршруты путешествий. Рассказываем о планах правительства открывать туристические направления.
За границу ни ногой
Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. К таким случаям могут относиться получение экстренного лечения или посещение тяжелобольных родственников. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила двухнедельной изоляцией по возвращении на родину тем, кто все-таки рискнет и уедет куда-нибудь в европыазии.
Председатель
— С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме, — заявил он.
Санаторий строгого режима
Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации по работе санаториев в посткоронавирусную эпоху. Санаториям рекомендовано работать по принципу детских лагерей — принимать гостей на двухнедельные смены, заселять в номер по одному человеку и требовать с отдыхающих справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Кормежку отдыхающих рекомендуется проводить в номерах. А при использовании обеденного зала столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. И никаких шведских столов!
Выходить из номера можно только в масках, а сами номера дважды в день будут обеззараживать. Как и все предметы вокруг, включая лежаки на пляже. Просто так развалиться на песочке уже не удастся — за соблюдением социальной дистанции будут следить. Ну, а если, не дай бог, у кого-то из отдыхающих будет выявлен COVID-19, весь санаторий станет обсерватором на 14 дней.
Эти требования касаются не только сочинских или крымских санаториев, но и наших, местных.
Крым? Кавказ? Тула?
- Открытия курортного сезона в Крыму не стоит ждать 1 июня — оно состоится в конце июня или в начале июля. Такой прогноз дала член общественной организации «Союз гостеприимства» и руководитель севастопольской мини-гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш. А все потому, что до сих пор нет адекватных рекомендаций Роспотребнадзора к гостиницам.
- Россиян, которые приезжают в Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы на 14 дней за их счет.
- Курорты Северного Кавказа тоже готовятся к открытию, но и тут ждут только желающих оздоровиться с санаторными книжками.
- Детские лагеря на море на ближайшие смены будут принимать только местных.
- Власти Сочи предложили организовать в санаториях города отдых для медиков, которые борются с пандемией.
- Санаторно-курортную книжку вам оформят, только если есть направление на санаторно-курортное лечение из поликлиники. А его не дадут без отрицательного теста на коронавирус. Причем он должен быть сделан не позднее чем за двое суток до заезда.
- Что касается автомобильного туризма, который сегодня один из самых развитых в стране, сегодня можно перемещаться по отдельным регионам, по Подмосковью, регионам Золотого кольца, Бурятии, Башкирии, Иркутской области.
- Точная дата, когда смогут открыться тульские санатории, неизвестна. Регион находится на первом этапе снятия ограничений, и до 1 июня бронирование любых номеров запрещено.
Кстати, в московской мэрии планируют снять режим самоизоляции только в середине июня — ко Дню России.