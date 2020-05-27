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В Пролетарском округе 27 мая нет воды: где ее раздают?
Фото из архива Myslo.

В Пролетарском округе 27 мая нет воды: где ее раздают?

Воды не будет до 8.00 28 мая во всем Пролетарском округе, включая Новомедвенский, Молодежный, Комарки, Медвенку и Рублево-Медвенский.

Ранее Myslo сообщал, что 27 мая с 8.00 рабочие «Тулагорводоканала» начнут ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе.

Для жителей Пролетарского района администрация организовала бесплатную раздачу питьевой и технической воды.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:

  • Степанова, 29;
  • Марата, 24;
  • Кирова, 14;
  • Кирова, 32;
  • Замочная, 34;
  • Кутузова, 15;
  • Металлургов, 60;
  • Металлургов, 1б.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

  • ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
  • ул. Ложевая, 125-а ТЦ «Пролетарский» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00,
  • ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
  • ул. Металлургов, д. 86-б ТЦ «Магнит» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
  • ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
  • ул. Кутузова, 45 ТРК «Голубой огонь» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
  • ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки) — с 8.00 до 20.00.
  • Разворотное трамвайное кольцо «Стадион «Металлург» — с 8.00 до 20.00.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:15 +1
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