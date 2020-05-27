Фото из архива Myslo.
В Пролетарском округе 27 мая нет воды: где ее раздают?
Воды не будет до 8.00 28 мая во всем Пролетарском округе, включая Новомедвенский, Молодежный, Комарки, Медвенку и Рублево-Медвенский.
Ранее Myslo сообщал, что 27 мая с 8.00 рабочие «Тулагорводоканала» начнут ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе.
Для жителей Пролетарского района администрация организовала бесплатную раздачу питьевой и технической воды.
Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:
- Степанова, 29;
- Марата, 24;
- Кирова, 14;
- Кирова, 32;
- Замочная, 34;
- Кутузова, 15;
- Металлургов, 60;
- Металлургов, 1б.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
- ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
- ул. Ложевая, 125-а ТЦ «Пролетарский» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00,
- ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
- ул. Металлургов, д. 86-б ТЦ «Магнит» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
- ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
- ул. Кутузова, 45 ТРК «Голубой огонь» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
- ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки) — с 8.00 до 20.00.
- Разворотное трамвайное кольцо «Стадион «Металлург» — с 8.00 до 20.00.
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