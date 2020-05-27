новости
новости
Регистрация
Лучшие онлайн-курсы и кружки для детей теперь можно найти на одном сайте
Фото: edu.asi.ru

Лучшие онлайн-курсы и кружки для детей теперь можно найти на одном сайте

Министерство просвещения и Агентство стратегических инициатив создали специальную платформу-навигатор.

На портале «Навигатор образования» собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, онлайн-школ и технологических компаний. Весь контент тщательно отобран и проверен экспертами.

Онлайн-программы охватывают все основные направления дополнительного образования детей, скоро на сайте можно будет выстроить индивидуальный образовательный маршрут.

Занятие по душе найдёт и первоклассник, и выпускник. Кружки можно сортировать по направлению, сложности, возрасту.

Для дошколят представлена нескучная математика и робототехника, «Здоровое питание от «A» до «Я», для ребят постарше – «Путешествия с космическими снимками», интерактивный английский и инженерное дело.

Как правило, онлайн-кружок включает в себя несколько видео-лекций, практические, проверочные и творческие задания, которые можно сделать дома. После некоторых курсов школьник сможет получить сертификат. Доступ к 60% контента будет бесплатным для всех пользователей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:40 0
Другие статьи по темам
Событие
онлайн-образованиедистанционное обучениеонлайн-курсыдетские кружки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая
Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.