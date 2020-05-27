Лучшие онлайн-курсы и кружки для детей теперь можно найти на одном сайте

Фото: edu.asi.ru

На портале «Навигатор образования» собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, онлайн-школ и технологических компаний. Весь контент тщательно отобран и проверен экспертами.

Онлайн-программы охватывают все основные направления дополнительного образования детей, скоро на сайте можно будет выстроить индивидуальный образовательный маршрут.

Занятие по душе найдёт и первоклассник, и выпускник. Кружки можно сортировать по направлению, сложности, возрасту.

Для дошколят представлена нескучная математика и робототехника, «Здоровое питание от «A» до «Я», для ребят постарше – «Путешествия с космическими снимками», интерактивный английский и инженерное дело.

Как правило, онлайн-кружок включает в себя несколько видео-лекций, практические, проверочные и творческие задания, которые можно сделать дома. После некоторых курсов школьник сможет получить сертификат. Доступ к 60% контента будет бесплатным для всех пользователей.