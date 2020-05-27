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Погода в Туле 28 мая: без осадков, до 22 градусов тепла
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 28 мая: без осадков, до 22 градусов тепла

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки).

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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