Погода в Туле 28 мая: без осадков, до 22 градусов тепла

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки).

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.