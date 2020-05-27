новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 12.00 до 19.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ложевая, 136, 138, 140, 142, 134,
  • ул. Плеханова, 157, 159,
  • ул. Марата, 116,
  • ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 71-91 (нечётн.),
  • ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
  • ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13,
  • ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.),
  • ул. Болдина, 147, 149,
  • ул. Смидович, 6, 10,
  • ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.),
  • ул. Будённого, 68, 72, 45-59 (нечётн.), 58-69 (нечётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
  • ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а,
  • пер. Дачный, 1-12,
  • ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
  • дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а, СНТ «Весна».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат светотключение света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лучшие онлайн-курсы и кружки для детей теперь можно найти на одном сайте
Лучшие онлайн-курсы и кружки для детей теперь можно найти на одном сайте
В Новомосковске полицейские задержали наркодилера с полкило героина
В Новомосковске полицейские задержали наркодилера с полкило героина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.