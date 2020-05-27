Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 12.00 до 19.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 136, 138, 140, 142, 134,
- ул. Плеханова, 157, 159,
- ул. Марата, 116,
- ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
- ул. Кирова, 71-91 (нечётн.),
- ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
- ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13,
- ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.),
- ул. Болдина, 147, 149,
- ул. Смидович, 6, 10,
- ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.),
- ул. Будённого, 68, 72, 45-59 (нечётн.), 58-69 (нечётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
- ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117,
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а,
- пер. Дачный, 1-12,
- ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 35, 41,
- ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
- дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а, СНТ «Весна».
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