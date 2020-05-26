За что в Тульской области штрафуют «карантинных» нарушителей: судебная статистика

С 1 апреля судьям поступило более 1500 административных дел, связанных с нарушением режима самоизоляции и действующих в регионе ограничений.

В суды Тульской области с 1 апреля поступило 1539 административных дел, связанных с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции и противоэпидемических мероприятий.

Рассмотрено 796 дел. Из них:

735 – по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»,

4 – по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, противоэпидемических мероприятий»,

13 – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)»,

21 – по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»,

23 дела – по ч. 5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» «Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц».

По 17 делам производство было прекращено из-за отсутствия в действии лица состава административного правонарушения. 769 нарушителям назначены штрафы на общую сумму более 2,8 млн рублей, 10 человек получили предупреждения.