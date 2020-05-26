новости
новости
Регистрация
За что в Тульской области штрафуют «карантинных» нарушителей: судебная статистика

За что в Тульской области штрафуют «карантинных» нарушителей: судебная статистика

С 1 апреля судьям поступило более 1500 административных дел, связанных с нарушением режима самоизоляции и действующих в регионе ограничений.

В суды Тульской области с 1 апреля поступило 1539 административных дел, связанных с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции и противоэпидемических мероприятий.

Рассмотрено 796 дел. Из них:

  • 735 – по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»,
  • 4 – по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, противоэпидемических мероприятий»,
  • 13 – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)»,
  • 21 – по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»,
  • 23 дела – по ч. 5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» «Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц».

По 17 делам производство было прекращено из-за отсутствия в действии лица состава административного правонарушения. 769 нарушителям назначены штрафы на общую сумму более 2,8 млн рублей, 10 человек получили предупреждения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 −7
Другие статьи по темам
Событие
суды Тульской областиштрафынарушители режима самоизоляциикарантинограничения из-за коронавируса
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

YзeлОК, Княжеское наследие и световой фонтан: как благоустроят малые города Тульской области
YзeлОК, Княжеское наследие и световой фонтан: как благоустроят малые города Тульской области
В тульской колонии строгого режима перехватили партию телефонов
В тульской колонии строгого режима перехватили партию телефонов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.