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YзeлОК, Княжеское наследие и световой фонтан: как благоустроят малые города Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

YзeлОК, Княжеское наследие и световой фонтан: как благоустроят малые города Тульской области

Наш регион будет в третий раз участвовать в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Тульская область представит на всероссийский конкурс проекты благоустройства общественных пространств в Узловой, Плавске и Липках.

Проект «YзeлОК» предусматривает благоустройство Свиридовского пруда и прилегающей к нему территории в Узловой. Источником вдохновения для создания концепции послужил герб райцентра — как узла трех железнодорожных направлений – на Ряжск, Елец и Тулу.

Площадь благоустройства – более 5,6 га. Это сам пруд, Сквер им. Завенягина, пешеходная зона по ул. Трегубова, площадь 50-летия Победы, территория Дворца творчества юных, аллея влюбленных, ландшафтный парк, зона детской площадки. Проект предусматривает соединение всех восьми зон в один архитектурный ансамбль.

В Плавске будет реализован проект «Гагаринский парк. Княжеское наследие». Городской парк располагается внутри историко-культурного кластера, образуемого торговыми рядами 1880-1881 гг, которые до сих пор действуют.

Рядом с ними находится федеральный объект культурного наследия – храм Сергия Радонежского, построенный в 1774 году. Парк основал в середине XVIII века князь Сергей Васильевич Гагарин. Имение Гагариных в селе Сергиевском стало прообразом имения Вронского в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Совместно с Региональным центром компетенций «Городская среда», жители и команда проектировщиков выбрала экостиль. Планируется создать благоустроенную тематическую дорожно-тропиночную сеть. 

В Киреевском районе в рамках проекта «Липки. Рестарт» благоустроят территорию парка и городскую площадь. В парке сохранена архитектура советского времени, а в центре расположен фонтан, который не работает более 25 лет. 

Благоустройство разделено на 6 зон: городская площадь, детская площадка, арт-объект – фонтан со световой инсталляцией, зона ансамбля навесов с многофункциональными малыми архитектурными формами, прогулочная зона, зона отдыха у пруда с площадкой для отдыха на открытом воздухе, центральная входная группа со стороны ул. Трудовой. Также планируется расчистить родник в верхней части пруда, привести в порядок прилегающую территорию и береговую линию. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −5
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Тульская область

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