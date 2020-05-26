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В тульской колонии строгого режима перехватили партию телефонов
Фото: revizornews.ru

В тульской колонии строгого режима перехватили партию телефонов

Осужденные не оставляют попытки обзавестись мобильной связью в неволе.

Сотрудники ФСИН пресекли очередную попытку переправки мобильников на территорию исправительную колонию строгого режима № 1 в Донском.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оперативники узнали, что один из отбывающих наказание договорился со своими знакомыми о доставке телефонов в исправительное учреждение.

– В темное время суток злоумышленники попытались перебросить 3 свертка, внутри которых находились 4 мобильных телефона и 5 зарядных устройств через основное ограждение на режимную территорию ИК-1. Запрещенную «посылку» перехватили сотрудники оперативного отдела учреждения, – прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается круг причастных лиц. Личность организатора канала доставки установлена, он привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, несколько дней назад в той же колонии перехватили ещё одну нелегальную посылку – 15 телефонов были спрятаны в бензобаке легковушки, пригнанной на ремонт в автосервис, находящийся на территории учреждения.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:07 +2
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Место
Тульская областьДонской

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