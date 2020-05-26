В тульской колонии строгого режима перехватили партию телефонов

Фото: revizornews.ru

Сотрудники ФСИН пресекли очередную попытку переправки мобильников на территорию исправительную колонию строгого режима № 1 в Донском.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оперативники узнали, что один из отбывающих наказание договорился со своими знакомыми о доставке телефонов в исправительное учреждение.

– В темное время суток злоумышленники попытались перебросить 3 свертка, внутри которых находились 4 мобильных телефона и 5 зарядных устройств через основное ограждение на режимную территорию ИК-1. Запрещенную «посылку» перехватили сотрудники оперативного отдела учреждения, – прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается круг причастных лиц. Личность организатора канала доставки установлена, он привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, несколько дней назад в той же колонии перехватили ещё одну нелегальную посылку – 15 телефонов были спрятаны в бензобаке легковушки, пригнанной на ремонт в автосервис, находящийся на территории учреждения.