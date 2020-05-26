Какие дворы Тулы благоустроят в этом году: список адресов
По программе «Формирование современной городской среды» в областном центре приведут в порядок 60 объектов.
В Туле продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 2020 году работы по благоустройству пройдут на 60 объектах. Публикуем полный список адресов.
Центральный округ:
- пер. Н. Руднева, д. 9,
- пр-т Ленина, д. 133,
- ул. Волоховская, д. 12, 12-А,
- ул. Мезенцева, д. 40-А,
- ул. Рязанская, д. 4, 26 к. 1,
- ул. Тургеневская, д. 74/ ул. Л. Толстого, д. 114.
Привокзальный округ:
- ул. Болдина, д. 2, 4,
- ул. Болотова, д. 68-А,
- пос. Рассвет, д. 27,
- ул. Костычева, д. 16,
- ул. Ползунова, д. 18-20,
- ул. Седова, д. 12, 13, 15, 17, 18, 25-А,
- ул. Серебровская, д. 12,
- пос. Косая Гора: ул. Гагарина, д. 31,
- ул. М. Горького, д. 46, 48,
- ул. Генерала Горшкова, д. 3.
Советский округ:
- ул. Болдина, д. 145-А,
- ул. Бундурина, д. 38,
- ул. Вересаева, д. 9,
- ул. Оружейная, д. 1-Г, 9, 9-А,
- ул. Революции, д. 28,
- ул. Свободы, д. 59/ул. Первомайская, д. 14,
- ул. Ф. Энгельса, д. 147, 147-А.
Пролетарский округ:
- ул. Баженова, д. 10-Б,
- ул. Вильямса, д. 26-А, 28,
- ул. Гастелло, д. 49,
- ул. Ложевая, д. 125,
- ул. Марата, д. 31, 198,
- ул. Металлургов, д. 84,
- ул. Плеханова, д. 149/ул. Калинина, д. 11,
- ул. Чапаева, д. 42,
- 1-й пр-д Металлургов, д. 4, 6,
- 2-й пр-д Металлургов, д. 1-А.
Зареченский округ:
- ул. Гагарина, д. 6,
- ул. М. Горького, д. 31, 33, 33-А,
- ул. Малые Гончары, д. 13, 14,
- ул. Октябрьская, д. 50/ул. М. Горького, д. 3,
- ул. М. Горького, д. 5/ул. Демидовская, д. 115,
- ул. Октябрьская, д. 99,
- ул. Пузакова, д. 3,
- пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16,
- пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7,
- пос. Обидимо, ул. Советская, д. 2,
- пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21,
- пос. Рождественский, ул. Строителей, д. 2, 3.
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