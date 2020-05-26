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Какие дворы Тулы благоустроят в этом году: список адресов

Какие дворы Тулы благоустроят в этом году: список адресов

По программе «Формирование современной городской среды» в областном центре приведут в порядок 60 объектов.

В Туле продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 2020 году работы по благоустройству пройдут на 60 объектах. Публикуем полный список адресов.

Центральный округ:

  • пер. Н. Руднева, д. 9,
  • пр-т Ленина, д. 133,
  • ул. Волоховская, д. 12, 12-А,
  • ул. Мезенцева, д. 40-А,
  • ул. Рязанская, д. 4, 26 к. 1,
  • ул. Тургеневская, д. 74/ ул. Л. Толстого, д. 114.

Привокзальный округ:

  • ул. Болдина, д. 2, 4,
  • ул. Болотова, д. 68-А,
  • пос. Рассвет, д. 27,
  • ул. Костычева, д. 16,
  • ул. Ползунова, д. 18-20,
  • ул. Седова, д. 12, 13, 15, 17, 18, 25-А,
  • ул. Серебровская, д. 12,
  • пос. Косая Гора: ул. Гагарина, д. 31,
  • ул. М. Горького, д. 46, 48,
  • ул. Генерала Горшкова, д. 3.

Советский округ:

  • ул. Болдина, д. 145-А,
  • ул. Бундурина, д. 38,
  • ул. Вересаева, д. 9,
  • ул. Оружейная, д. 1-Г, 9, 9-А,
  • ул. Революции, д. 28,
  • ул. Свободы, д. 59/ул. Первомайская, д. 14,
  • ул. Ф. Энгельса, д. 147, 147-А.

Пролетарский округ:

  • ул. Баженова, д. 10-Б,
  • ул. Вильямса, д. 26-А, 28,
  • ул. Гастелло, д. 49,
  • ул. Ложевая, д. 125,
  • ул. Марата, д. 31, 198,
  • ул. Металлургов, д. 84,
  • ул. Плеханова, д. 149/ул. Калинина, д. 11,
  • ул. Чапаева, д. 42,
  • 1-й пр-д Металлургов, д. 4, 6,
  • 2-й пр-д Металлургов, д. 1-А.

Зареченский округ:

  • ул. Гагарина, д. 6,
  • ул. М. Горького, д. 31, 33, 33-А,
  • ул. Малые Гончары, д. 13, 14,
  • ул. Октябрьская, д. 50/ул. М. Горького, д. 3,
  • ул. М. Горького, д. 5/ул. Демидовская, д. 115,
  • ул. Октябрьская, д. 99,
  • ул. Пузакова, д. 3,
  • пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16,
  • пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7,
  • пос. Обидимо, ул. Советская, д. 2,
  • пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21,
  • пос. Рождественский, ул. Строителей, д. 2, 3.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +3
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