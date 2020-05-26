Какие дворы Тулы благоустроят в этом году: список адресов

По программе «Формирование современной городской среды» в областном центре приведут в порядок 60 объектов.

В Туле продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 2020 году работы по благоустройству пройдут на 60 объектах. Публикуем полный список адресов.

Центральный округ:

пер. Н. Руднева, д. 9,

пр-т Ленина, д. 133,

ул. Волоховская, д. 12, 12-А,

ул. Мезенцева, д. 40-А,

ул. Рязанская, д. 4, 26 к. 1,

ул. Тургеневская, д. 74/ ул. Л. Толстого, д. 114.

Привокзальный округ:

ул. Болдина, д. 2, 4,

ул. Болотова, д. 68-А,

пос. Рассвет, д. 27,

ул. Костычева, д. 16,

ул. Ползунова, д. 18-20,

ул. Седова, д. 12, 13, 15, 17, 18, 25-А,

ул. Серебровская, д. 12,

пос. Косая Гора: ул. Гагарина, д. 31,

ул. М. Горького, д. 46, 48,

ул. Генерала Горшкова, д. 3.

Советский округ:

ул. Болдина, д. 145-А,

ул. Бундурина, д. 38,

ул. Вересаева, д. 9,

ул. Оружейная, д. 1-Г, 9, 9-А,

ул. Революции, д. 28,

ул. Свободы, д. 59/ул. Первомайская, д. 14,

ул. Ф. Энгельса, д. 147, 147-А.

Пролетарский округ:

ул. Баженова, д. 10-Б,

ул. Вильямса, д. 26-А, 28,

ул. Гастелло, д. 49,

ул. Ложевая, д. 125,

ул. Марата, д. 31, 198,

ул. Металлургов, д. 84,

ул. Плеханова, д. 149/ул. Калинина, д. 11,

ул. Чапаева, д. 42,

1-й пр-д Металлургов, д. 4, 6,

2-й пр-д Металлургов, д. 1-А.

Зареченский округ: