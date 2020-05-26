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Тульские лицеисты отметили последний звонок автопробегом: видео
Кадр из видео vk.com/tulalive71

Тульские лицеисты отметили последний звонок автопробегом: видео

Выпускники проехали мимо родного лицея на машинах, украшенных воздушными шарами.

Выпускники тульского «Центра образования № 22 – Лицей искусств», отмечая последний звонок, не ограничились онлайн-мероприятиями и организовали целый автопробег.

На автомобилях, украшенных воздушными шарами, они проехали мимо родного лицея. Некоторые участники акции пришли к закрытым дверям и стояли на тротуаре.

Большинство выпускников и их родителей были в масках и перчатках, а стоявшие на тротуаре люди пытались дисциплинированно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +3
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