Тульские лицеисты отметили последний звонок автопробегом: видео

Кадр из видео vk.com/tulalive71

Выпускники тульского «Центра образования № 22 – Лицей искусств», отмечая последний звонок, не ограничились онлайн-мероприятиями и организовали целый автопробег.

На автомобилях, украшенных воздушными шарами, они проехали мимо родного лицея. Некоторые участники акции пришли к закрытым дверям и стояли на тротуаре.

Большинство выпускников и их родителей были в масках и перчатках, а стоявшие на тротуаре люди пытались дисциплинированно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию.