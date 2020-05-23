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Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках

Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках

Снимки опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Жители Самары флешмобом поддержали тульскую медсестру, которая стала известна на весь мир после того, как в интернете выложили ее фотографию в защитном костюме поверх купальника.

Фото сделал кто-то из пациентов и выложил в соцсети, не подумав о том, насколько сложно находиться в защитном костюме несколько часов подряд. Он не пропускает воздух и под ним должна быть одноразовая пижама, но видимо ее не нашлось. Поэтому и пришлось девушке прибегать к изобретательности, чтобы хоть как-то легче себя чувствовать в этой экипировке.

Изначально сообщалось, что с медсестрой была проведена разъяснительная беседа по поводу неподобающего внешнего вида и сделано замечание, но вскоре руководство минздрава и правительства Тульской области заявили о поддержке медработка. С девушкой лично встречался губернатор Алексей Дюмин и поблагодарил ее за работу в это сложное время.

Большинство россиян также не видят в поступке девушки ничего ужасного. Жители Самары запустили в соцсетях флешмоб, чтобы на своем примере испытать, что чувствует человек надевший защитный костюм. Форма была не настоящая, но и в ней оказалось очень жарко, признаются участники флешмоба.

«Буквально за две минуты всё вспотело как будто в сауне, дышать невозможно, лицо давит, очки тесные. Я не представляю, как врачи работают в этом долгие часы», — поделилась одна из участниц флешмоба. В таких костюмах жительницы Самары фотографировались на фоне пляжа, во дворах и магазинах.

Галерея
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 1
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 2
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 3
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 4
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 5
Самара поддержала тульскую медсестру флешмобом в купальниках, Фото: 6
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Тульские врачи тоже поддержали коллегу. Подробнее об это здесь.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:14 +12
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