Школы Тульской области готовятся к проведению ЕГЭ

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На экзаменах потоки школьников распределят, а пункты сдачи оборудуют устройствами для обеззараживания воздуха.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили подготовку к Единому государственному экзамену. На прошлой неделе президент Владимир Путин обозначил предварительную дату ЕГЭ – 29 июня.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что предварительное расписание сформировано так, чтобы развести потоки выпускников в пунктах проведения экзамена. Например, русский язык ребята будут сдавать два дня.

Для обеспечения безопасности школьников пункты сдачи экзаменов оснастят бесконтактными термометрами и устройствами для обеззараживания воздуха.

– Помимо ближайших планов, мы должны уже сейчас думать о начале учебного года в учреждениях образования. Закладывать средства с учетом рекомендаций и санитарных требований, – отметил Алексей Дюмин.

Детские оздоровительные лагеря в Тульской области, с учетом эпидемиологической обстановки, планируется не ранее 15 июля. Все помещения и территории будут продезинфицированы – на это потребуется дополнительное финансирование.