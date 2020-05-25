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Школы Тульской области готовятся к проведению ЕГЭ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Школы Тульской области готовятся к проведению ЕГЭ

На экзаменах потоки школьников распределят, а пункты сдачи оборудуют устройствами для обеззараживания воздуха.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили подготовку к Единому государственному экзамену. На прошлой неделе президент Владимир Путин обозначил предварительную дату ЕГЭ – 29 июня.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что предварительное расписание сформировано так, чтобы развести потоки выпускников в пунктах проведения экзамена. Например, русский язык ребята будут сдавать два дня.

Для обеспечения безопасности школьников пункты сдачи экзаменов оснастят бесконтактными термометрами и устройствами для обеззараживания воздуха.

– Помимо ближайших планов, мы должны уже сейчас думать о начале учебного года в учреждениях образования. Закладывать средства с учетом рекомендаций и санитарных требований, – отметил Алексей Дюмин.

Детские оздоровительные лагеря в Тульской области, с учетом эпидемиологической обстановки, планируется не ранее 15 июля. Все помещения и территории будут продезинфицированы – на это потребуется дополнительное финансирование.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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