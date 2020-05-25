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Здание тульского Союза металлистов признали объектом культурного наследия

Здание тульского Союза металлистов признали объектом культурного наследия

Любые работы в доме № 5-А по ул. Металлистов будут проводиться под контролем профильной инспекции и в строгом соответствии с планом реставрации.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия признала жилой дом № 5-А по ул. Металлистов исторической и архитектурной ценностью федерального значения.

Дом относится к первой половине XIX века – в 1910-х годах там размещался первый тульский рабочий клуб, а затем – Союз металлистов. Кроме того, в здании проходили тайные встречи тульских революционеров.

Специалисты будут следить за градостроительными характеристиками дома, состоянием строительных конструкций, а также за соответствием архитектурно-художественного оформления фасадов стилю того времени.

Архитектурной ценностью объявлены венчающий ступенчатый карниз с выносной белокаменной плитой и лекальным кирпичом по периметру здания, накладки с бриллиантовым рустом, белокаменные подоконные полочки и украшение оконных проёмов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +2
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Место
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