Здание тульского Союза металлистов признали объектом культурного наследия

Любые работы в доме № 5-А по ул. Металлистов будут проводиться под контролем профильной инспекции и в строгом соответствии с планом реставрации.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия признала жилой дом № 5-А по ул. Металлистов исторической и архитектурной ценностью федерального значения.

Дом относится к первой половине XIX века – в 1910-х годах там размещался первый тульский рабочий клуб, а затем – Союз металлистов. Кроме того, в здании проходили тайные встречи тульских революционеров.

Специалисты будут следить за градостроительными характеристиками дома, состоянием строительных конструкций, а также за соответствием архитектурно-художественного оформления фасадов стилю того времени.

Архитектурной ценностью объявлены венчающий ступенчатый карниз с выносной белокаменной плитой и лекальным кирпичом по периметру здания, накладки с бриллиантовым рустом, белокаменные подоконные полочки и украшение оконных проёмов.