Подтвержденные случаи COVID-19 в Тульской области: карта на 25 мая

За сутки в регионе зафиксировано рекордное число заболевших – 111.

Всего же на данный момент в Тульской области заболели коронавирусом 3213 человек, выздоровели 1207, умер 21.

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: