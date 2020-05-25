Подтвержденные случаи COVID-19 в Тульской области: карта на 25 мая
За сутки в регионе зафиксировано рекордное число заболевших – 111.
Всего же на данный момент в Тульской области заболели коронавирусом 3213 человек, выздоровели 1207, умер 21.
Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
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