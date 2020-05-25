Страшное ДТП в Новомосковске: подозреваемый заключен под стражу

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и vk.com/novomoskovsktoday.

В Новомосковске заключили под стражу 43-летнего подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия.

«Сотрудниками отдела МВД России по г. Новомосковску в ходе проведенных мероприятий установлено местонахождение подозреваемого. Проживающий во Владимирской области мужчина арестован», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним , вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека . Первоначально считалось, что 38-летний водитель автомобиля Cherу мог не справиться с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

22 мая стало известно, что полицейские рассматривали версию о третьем участнике аварии, который скрылся, и эта информация подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на автомобиль BMW X6. Предполагается, что он совершил попутное столкновение с Chery, что и послужило причиной выезда последнего на встречную полосу

«Скрывшийся с места происшествия участник ДТП доставлен в полицию. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По словам местных жителей, предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия бросил свой автомобиль в лесополосе неподалеку от места смертельной аварии.