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Страшное ДТП в Новомосковске: подозреваемый заключен под стражу
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и vk.com/novomoskovsktoday.

Страшное ДТП в Новомосковске: подозреваемый заключен под стражу

Предполагаемый виновник автоаварии оказался уроженцем Владимирской области.

В Новомосковске заключили под стражу 43-летнего подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия.
 
«Сотрудниками отдела МВД России по г. Новомосковску в ходе проведенных мероприятий установлено местонахождение подозреваемого. Проживающий во Владимирской области мужчина арестован», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
 
Напомним, вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Первоначально считалось, что 38-летний водитель автомобиля Cherу мог не справиться с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
 

 
22 мая стало известно, что полицейские рассматривали версию о третьем участнике аварии, который скрылся, и эта информация подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на автомобиль BMW X6. Предполагается, что он совершил попутное столкновение с Chery, что и послужило причиной выезда последнего на встречную полосу
 
«Скрывшийся с места происшествия участник ДТП доставлен в полицию. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
По словам местных жителей, предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия бросил свой автомобиль в лесополосе неподалеку от места смертельной аварии.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:33 +6
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