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Переболевшие коронавирусом туляки смогут за деньги сдать кровь или плазму

Переболевшие коронавирусом туляки смогут за деньги сдать кровь или плазму

Для доноров предусмотрены выплаты в размере 2000 рублей.

Согласно постановлению правительства Тульской области, переболевшим коронавирусом тулякам полагается дополнительная мера социальной поддержки. Доноры, сдавшие кровь и/или ее компоненты, получат 2000 рублей за одну донацию.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено разработать и утвердить порядок и условия предоставления дополнительной соцподдержки.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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