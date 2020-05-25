Переболевшие коронавирусом туляки смогут за деньги сдать кровь или плазму
Для доноров предусмотрены выплаты в размере 2000 рублей.
Согласно постановлению правительства Тульской области, переболевшим коронавирусом тулякам полагается дополнительная мера социальной поддержки. Доноры, сдавшие кровь и/или ее компоненты, получат 2000 рублей за одну донацию.
Министерству здравоохранения Тульской области поручено разработать и утвердить порядок и условия предоставления дополнительной соцподдержки.
Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.
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