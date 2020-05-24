Где в Туле отключат электроэнергию 25 мая

25 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 12.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Оборонная, 63, 96, 57, 100, 80, 98;

ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);

ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 72, 58−68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;

ул. М. Смирнова, 41−99 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а, 93, 93-а;

пер. М. Смирнова, 1−21;

ул. Староникитская, 87;

п. Косая Гора: Орловскаое ш., 101-а, 152, 132-а, 145, 80−146 (чётн.), 99−141 (нечётн.)

Орловскаое ш., 101-а, 152, 132-а, 145, 80−146 (чётн.), 99−141 (нечётн.) ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а, 95, 78;

ул. Демидовская, 115, 117, 119, 121;

ул. Пузакова, 1, 2;

ул. Седова, 31, 33, 33-в, 31-б, 33-г, 31-а, 31-в, 33-д, 33-а, 31-г;

ул. Ложевая, 1−26, 30, 23-б;

ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.), 128;

ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;

ул. Пролетарская, 89, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71−87, 93−117 (нечётн.);

ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а;

ул. Замочная, 1;

ул. Сойфера, 7;

ул. Металлистов, 1, 3;

ул. 2-я Волоховская, 24−42 (чётн.), 21−39 (нечётн.);

ул. Овражная, 26-а, 14−44 (чётн.); у

л. 3-я Овражная, 11−23 (нечёттн.), 20−32 (чётн.);

ул. 2-я Овражная, 10−20 (чётн.);

Мясново: ул. В. Выселковая, 28−66 (чётн.), 25−67 (нечётн.), 28-а; ул. Чмутова, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 2−42 (чётн.), 1−43 (нечётн.), 2-а, 2-б; 4-й Клинской пр-зд, 1, 2, 3, 4;

ул. В. Выселковая, 28−66 (чётн.), 25−67 (нечётн.), 28-а; ул. Чмутова, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 2−42 (чётн.), 1−43 (нечётн.), 2-а, 2-б; 4-й Клинской пр-зд, 1, 2, 3, 4; ул. Марата, 102−114 (чётн.);

10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-зд, 61;

25-й пр-зд, 17−49 (нечётн.);

31-й пр-зд, 2−48 (чётн.);

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1−2-3−4-5−6-й Комарские пр-ды

ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1−2-3−4-5−6-й Комарские пр-ды п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30;

ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; п. Октябрьский, 193-а, 193−238, 105, 405-б, 192-а, 224.