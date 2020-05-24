новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 25 мая

Где в Туле отключат электроэнергию 25 мая

Публикуем список адресов.

25 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 12.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, 63, 96, 57, 100, 80, 98;
  • ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);
  • ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 72, 58−68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;
  • ул. М. Смирнова, 41−99 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а, 93, 93-а;
  • пер. М. Смирнова, 1−21;
  • ул. Староникитская, 87;
  • п. Косая Гора: Орловскаое ш., 101-а, 152, 132-а, 145, 80−146 (чётн.), 99−141 (нечётн.)
  • ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а, 95, 78;
  • ул. Демидовская, 115, 117, 119, 121;
  • ул. Пузакова, 1, 2;
  • ул. Седова, 31, 33, 33-в, 31-б, 33-г, 31-а, 31-в, 33-д, 33-а, 31-г;
  • ул. Ложевая, 1−26, 30, 23-б;
  • ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.), 128;
  • ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;
  • ул. Пролетарская, 89, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71−87, 93−117 (нечётн.);
  • ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а;
  • ул. Замочная, 1;
  • ул. Сойфера, 7;
  • ул. Металлистов, 1, 3;
  • ул. 2-я Волоховская, 24−42 (чётн.), 21−39 (нечётн.);
  • ул. Овражная, 26-а, 14−44 (чётн.); у
  • л. 3-я Овражная, 11−23 (нечёттн.), 20−32 (чётн.);
  • ул. 2-я Овражная, 10−20 (чётн.);
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28−66 (чётн.), 25−67 (нечётн.), 28-а; ул. Чмутова, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 2−42 (чётн.), 1−43 (нечётн.), 2-а, 2-б; 4-й Клинской пр-зд, 1, 2, 3, 4;
  • ул. Марата, 102−114 (чётн.);
  • 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123;
  • 12-й пр-зд, 61;
  • 25-й пр-зд, 17−49 (нечётн.);
  • 31-й пр-зд, 2−48 (чётн.);
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1−2-3−4-5−6-й Комарские пр-ды
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30;
  • п. Октябрьский, 193-а, 193−238, 105, 405-б, 192-а, 224.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 21:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет светаотключение электроэнергииТГЭС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус
В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус
Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на поддержку Тульской области
Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на поддержку Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.