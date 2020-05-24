Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на поддержку Тульской области

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Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов, — говорится в документе.

Также сообщается, что такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Согласно документу, Тульская область получит 1 130 626,1 тыс. рублей.