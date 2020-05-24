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Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на поддержку Тульской области
Фото из архива Myslo.

Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на поддержку Тульской области

Эта мера поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона.

Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов, — говорится в документе.

Также сообщается, что такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Согласно документу, Тульская область получит 1 130 626,1 тыс. рублей.

Сюжет: Коронавирус
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