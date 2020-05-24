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Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Наш регион вышел из десятки самых зараженных субъектов РФ.

В Тульской области за всё время коронавирусом заразились 3102 человека, вылечились 1200, умер 21 человек.

На данный момент пик заболеваемости в регионе по-прежнему приходится на 15 мая — тогда COVID-19 подтвердился у 105 человек.

По состоянию на 24 мая Тульская область находится на 11 месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ, хотя долгое время мы стабильно входили в десятку.

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