Туляки: городу нужно кладбище домашних животных

После репортажа Myslo о стихийном кладбище домашних животных мы пригласили читателей к обсуждению темы. И вот что из этого вышло.

Наш материал «Тульское кладбище домашних животных: последний приют друзей, ушедших за радугу» стал популярным. На портале он набрал более 10 тысяч просмотров.

Туляки активно комментировали его на сайте и в соцсетях. Как оказалось, стихийных кладбищ, где люди могут похоронить своих умерших питомцев, в Туле много. Но официального нет. А оно нужно.

Мы провели опрос: «Нужно ли Туле кладбище домашних животных?» И вот его результаты.

Нужно ли Туле кладбище домашних животных?

Конечно — 83,4%

Нет, зачем? В лесу можно похоронить — 12,4%

У меня нет животного, мне все равно — 4,6%

А еще пользователи нашего портала — за эстетику и умеренность в «кладбищенском творчестве»:

– Тот случай, когда кладбища животных за границей цивилизованнее человеческих в России. С оградами, лишь бы побольше кусок урвать, с лавками из трухлявых досок, с унылым букетами из гофрированной бумаги. Жить надо красиво. И покоиться так же. С достоинством. Что для животных, что для людей, — Светлана Тульская.

– Небольшую табличку еще можно поставить, но каменные надгробия, тем более уродливые ограды, аляпистые искусственные цветы — это просто вызов властям снести этот шалман, — Petka3.

– Я в этом плане жестока… хотя животных очень люблю. Памятники животным не понимаю, не у каждого человека он есть. А если они и есть, то нужно ухаживать за ними, иначе какая это память и скорбь и для тех и для других? В лес на опушку… и в добрую память… — Василиса.

– Господи, да чем же и кому может помешать кусок земли, где можно похоронить существо, которое было тебе дорого?! У нас гектары и гектары заброшенных земель! — irra17.

– Домашних любимцев хоронил дважды, на острове Итуруп кота Бегемота (Мотьку), под простым камнем с надписью краской «Зверь по имени Кот-Бегемот». Второй раз в Костроме сирийского хомяка Мышеля (Мындера) в банке из-под кофе с надписью «Мышель — самый умный хомяк». Отдавать члена семьи в «переработку» – это жестоко, — Симаков Алексей — Дикий Химик.

– Кладбище для домашних животных очень нужно, но без излишеств… — Zmeyka.

Мне кажется, пусть уж лучше такое по факту полулегальное, чем закинуть питомца в мусорный бак или отвезти в Болохово. Некоторые вообще хоронят покойных питомцев на Мыльной горе, знаю такие случаи, к могилам родственников хозяев, — Ko3a_Depe3a.

– Была бы я богатой теткой, взяла бы учасок земли в аренду на 100500 лет и организовала бы там место захоронения домашних животных. Цивилизованное. И это правильно.Потому что для многих питомцы это больше чем животное. Я кст. из таких многих. Но увы, я нищеброд..

С содраганием сердца и слезами смотрю на своего собачулю. Он идет упорно к радуге, как бы я его не останавливала и не пускала. Несколько раз просто разворачивала его оттуда. Когда-нибудь не смогу.

И.. что.. биоотход? Нет. Я не знаю где его будет последнее пристанище, но это будет первый мой осознанный случай нарушения закона.. – Светлана.