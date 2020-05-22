В Тульской области в бензобаке машины нашли 15 старых мобильников и Wi-Fi роутер

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

На телефоны наткнулись сотрудники колонии во время проверки транспортного средства.

В автосервис тульской исправительной колонии №1 (город Донской) на ремонт пригнали автомобиль. А чуть ранее сотрудники оперативного отдела получили информацию, что в машине будут спрятаны мобильники.

«Досмотр проходил с участием специалистов-кинологов со служебными собаками, специально обученными на поиск запрещенных предметов. В топливном баке обнаружены и изъяты 15 мобильных телефонов, и один Wi-Fi роутер», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

По данному факту сотрудниками оперативного отдела проводится проверка

в отношении приехавшего на указанном выше автомобиле гражданина Г. Составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, который будет направлен в суд.