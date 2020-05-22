новости
новости
Регистрация
В Тульской области в бензобаке машины нашли 15 старых мобильников и Wi-Fi роутер
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В Тульской области в бензобаке машины нашли 15 старых мобильников и Wi-Fi роутер

На телефоны наткнулись сотрудники колонии во время проверки транспортного средства.

В автосервис тульской исправительной колонии №1 (город Донской) на ремонт пригнали автомобиль. А чуть ранее сотрудники оперативного отдела получили информацию, что в машине будут спрятаны мобильники.
 
«Досмотр проходил с участием специалистов-кинологов со служебными собаками, специально обученными на поиск запрещенных предметов. В топливном баке обнаружены и изъяты 15 мобильных телефонов, и один Wi-Fi роутер», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
 
 
По данному факту сотрудниками оперативного отдела проводится проверка
в отношении приехавшего на указанном выше автомобиле гражданина Г. Составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, который будет направлен в суд.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
пронос запрещенных предметовпроисшествияУФСИН
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: городу нужно кладбище домашних животных
Туляки: городу нужно кладбище домашних животных
Туляки могут потренироваться вместе с волейбольной «Тулицей»
Туляки могут потренироваться вместе с волейбольной «Тулицей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.