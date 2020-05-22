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Пятеро жителей Тульской области получили государственные награды
На фото министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.

Пятеро жителей Тульской области получили государственные награды

Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награждена начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации Алексина Марина Сорокина.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX лет награждены председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова и министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков.

За большой вклад в развитие движения студенческих отрядов в Российской Федерации и активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена председатель Совета Тульской областной общественной организации «Штаб студенческих отрядов и трудовых формирований молодежи» Елена Судакова.

Награжденных поздравили губернатор Алексей Дюмин и его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

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