Конкурс для дачников: поделись своей дачной гордостью!

Гигантская тыква или крутая альпийская горка? Если на вашем дачном участке есть любой повод для гордости, расскажите о нем нам!

Портал Myslo и газета «Слобода» объявляют новый конкурс для всех любителей сада, огорода и создания красоты на земле.

Чем вы гордитесь на своем дачном участке? Создали крутой ландшафтный дизайн или построили уютную беседку? Вырастили помидор-гигант или собрали 10 ведер клубники? Посадили редкое растение, и оно цветет-колосится на радость вам и на зависть соседям? Придумали необычные садовые дорожки или изобрели чудо-инструмент, который сам пашет, пропалывает и урожай собирает? На конкурс принимаются любые поводы для дачной гордости! Поэтому не стесняйтесь и не думайте, что вот этой-то 10-килограммовой тыквой и гордиться нечего. Гордиться нужно!

Присылайте фотодоказательства ваших садово-огородных успехов в личные сообщения автору Екатерине Беловой, пишите на belovae@myslo.ru или в WhatsApp на 8-905-111-07-17.

Делитесь всем, что вас радует, а в конце дачного сезона редакция наградит авторов самых впечатляющих фото полезными дачными призами.