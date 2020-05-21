новости
новости
Регистрация
Конкурс для дачников: поделись своей дачной гордостью!

Конкурс для дачников: поделись своей дачной гордостью!

Гигантская тыква или крутая альпийская горка? Если на вашем дачном участке есть любой повод для гордости, расскажите о нем нам!

Портал Myslo и газета «Слобода» объявляют новый конкурс для всех любителей сада, огорода и создания красоты на земле.

Чем вы гордитесь на своем дачном участке? Создали крутой ландшафтный дизайн или построили уютную беседку? Вырастили помидор-гигант или собрали 10 ведер клубники? Посадили редкое растение, и оно цветет-колосится на радость вам и на зависть соседям? Придумали необычные садовые дорожки или изобрели чудо-инструмент, который сам пашет, пропалывает и урожай собирает? На конкурс принимаются любые поводы для дачной гордости! Поэтому не стесняйтесь и не думайте, что вот этой-то 10-килограммовой тыквой и гордиться нечего. Гордиться нужно!

Присылайте фотодоказательства ваших садово-огородных успехов в личные сообщения автору Екатерине Беловой, пишите на belovae@myslo.ru или в WhatsApp на 8-905-111-07-17.

Делитесь всем, что вас радует, а в конце дачного сезона редакция наградит авторов самых впечатляющих фото полезными дачными призами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 15:18 +4
Другие статьи по темам
Событие
конкурс для дачников

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ЕГЭ в России начнут проводить с 29 июня
ЕГЭ в России начнут проводить с 29 июня
Спойте песню и выиграйте приз от Дианы Гурцкой и Фонда Андрея Первозванного
Спойте песню и выиграйте приз от Дианы Гурцкой и Фонда Андрея Первозванного
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.