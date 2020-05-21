Спойте песню и выиграйте приз от Дианы Гурцкой и Фонда Андрея Первозванного

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Ко Дню защиты детей популярная певица и Фонд готовы поддержать самую дружную творческую семью. Приз – 20 тысяч рублей и диск от Дианы Гурцкой.

1 июня — день, традиционно посвященный детям, а счастливый ребёнок растёт в гармоничной семье.

Диана Гурцкая, певица, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства:



Диана Гурцкая – Семья — это и есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновенье, чтоб Он оберегал и защищал.



Ежегодно Фонд Андрея Первозванного проводит фестиваль «День детей и родительского счастья», который помогает сплотить как можно больше семей в этот день. В этом году к 1 июня Фонд запускает большой семейный флешмоб, цель которого — показать, что в семьях, где родители и дети заняты совместным творчеством, царят лад и семейное благополучие.

Как принять участие в семейном флешмобе?

С 25 мая по 1 июня выложите на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или ВК видео не более одной минуты, где вы всей семьёй исполняете любимую песню. Поставьте хештег #деньдетейиродительскогосчастья Ставьте лайк и добавьте в сохранённые эту запись, чтобы не пропустить результаты конкурса. Диана Гурцкая и руководители Фонда Андрея Первозванного послушают все работы, и самая музыкальная семья получит в подарок от Дианы сборник песен с автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 20000 руб. от Фонда. Ждите итогов 5 июня в группе ВК или fb Фонда.

Если вы не считаете себя очень музыкальными и стесняетесь публиковать видео, вы сможете поддержать наш флешмоб и выкладывать с 25 мая до 1 июня креативные фото вашей семьи под хештегом #деньдетейиродительскогосчастья.

Лучшее фото получит в подарок от Дианы сборник песен с автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 000 руб. от Фонда Андрея Первозванного.