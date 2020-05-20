Туляки смогут получать услуги банков через портал Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банк России запустили в работу сервис. Он позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.

Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Это дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации.

Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

Реализация этого проекта — еще один важный шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в режиме «одного окна». Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн. И это особенно важно сегодня в условиях самоизоляции, считают в Центробанке.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из Бюро кредитных историй. Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.