Фото: vk.com/tulaproletarskii/.
Туляки просят откликнуться медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
Отзовитесь! Редакция Myslo ищет героиню.
По просьбе читателей Myslo редакция просит откликнуться медсестру из Тульской областной больницы. Девушка, надевшая защитный костюм поверх купальника, за сутки стала звездой интернета. Только в соцсети «ВКонтакте» об этом случае упоминается в более чем 42 тысячах постов.
«Люди желают, чтобы вы разыскали героиню сюжета, и при необходимости мы готовы помочь ей финансово, если у неё возникли финансовые проблемы в связи с данной ситуацией», — пишут нам пользователи.
Милая девушка, отзовитесь! Мы хотим Вас поддержать. Звоните по тел. 57-07-07, пишите в сообщения автору статьи или в нашу группу «ВКонтакте», а также в директ в инстаграме.
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