Туляки просят откликнуться медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника

Фото: vk.com/tulaproletarskii/.

По просьбе читателей Myslo редакция просит откликнуться медсестру из Тульской областной больницы. Девушка, надевшая защитный костюм поверх купальника, за сутки стала звездой интернета. Только в соцсети «ВКонтакте» об этом случае упоминается в более чем 42 тысячах постов.

«Люди желают, чтобы вы разыскали героиню сюжета, и при необходимости мы готовы помочь ей финансово, если у неё возникли финансовые проблемы в связи с данной ситуацией», — пишут нам пользователи.

Милая девушка, отзовитесь! Мы хотим Вас поддержать. Звоните по тел. 57-07-07, пишите в сообщения автору статьи или в нашу группу «ВКонтакте», а также в директ в инстаграме.