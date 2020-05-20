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В Центральную Россию вернется зима? Синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки

В Центральную Россию вернется зима? Синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки

Такие осадки ожидаются уже ближайшей ночью.

В ближайшие сутки в Центральной России будет господствовать циклонический вихрь, который предстоящей ночью образуется при взаимодействии двух центров низкого давления.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, энергии этих циклонов сольются воедино над востоком ЦФО, в результате чего на север региона заглянет зима. Местами пройдет мокрый снег, возможно, и в Тульской области.

Температурный фон по-прежнему сохранится ниже нормы на 3-5°. 21 мая в ночные и утренние часы велика вероятность заморозков до -2°.

Лишь к выходным в ЦФО потеплеет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 +5
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