В Центральную Россию вернется зима? Синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки

Такие осадки ожидаются уже ближайшей ночью.

В ближайшие сутки в Центральной России будет господствовать циклонический вихрь, который предстоящей ночью образуется при взаимодействии двух центров низкого давления.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, энергии этих циклонов сольются воедино над востоком ЦФО, в результате чего на север региона заглянет зима. Местами пройдет мокрый снег, возможно, и в Тульской области.

Температурный фон по-прежнему сохранится ниже нормы на 3-5°. 21 мая в ночные и утренние часы велика вероятность заморозков до -2°.

Лишь к выходным в ЦФО потеплеет.