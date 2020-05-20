Николай Валуев о тульской медсестре в купальнике: «Своим видом она вызвала у пациентов желание жить»

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал ситуацию с тульской медсестрой, которая надела купальник под защитный костюм.

– Давайте будем надеяться, что она своим видом вызвала у пациентов мужского пола желание жить. Они задумались и нашли силы для того, чтобы ещё больше сопротивляться болезням. Как правило, хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению, — цитирует Валуева ИА «Общественная служба новостей».

Политик предложил поощрить медсестру:

– Может быть, со временем, когда выздоровеют — я очень на это надеюсь — все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит своё решение и поощрит девушку.

По мнению депутата, это будет зависеть исключительно от пациентов.