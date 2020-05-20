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Пока нет личного приема: судебные приставы установили ящики для писем туляков

Пока нет личного приема: судебные приставы установили ящики для писем туляков

В УФССП России по Тульской области рассказали о способах взаимодействия с ведомством в настоящее время.

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

Также жители Тулы и Тульской области могут обратиться через интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по Тульской области и позвонить по телефонам отделов и Управления. Информация об об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП здесь.

 

где узнать о долгах и делах

Сервис «Банк данных исполнительных производств» — самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее, не выходя из дома.

«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области. Вкладка на главной странице «Узнай о своих долгах».

Для получения более подробной информации по исполнительному производству на официальном интернет-сайте Управления действует «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Работа данного сервиса возможна при условии регистрации на едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Этот сервис позволяет гражданину, должнику или взыскателю, в электронном виде подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в ФССП России, а также получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

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