Тульскую Благовещенскую церковь отреставрируют

Фото: dev-visittula.tularegion.ru

На разработку проектной документации планируется потратить более 14 млн рублей.

На сайте госзакупок размещен электронный аукцион на разработку проектной документации для ремонта объекта культурного наследия «Церковь Благовещения».

Из документации следует, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 14 млн 10 тыс. 503 рубля.

Деньги будут выделены из федерального бюджета. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для сохранения объекта культурного наследия разделены на пять этапов, с максимальной продолжительностью в 500 дней.

Стоит отметить, что церковь на ул. Благовещенской — старейший православный храм в городе и единственный в Туле архитектурный памятник XVII века (1695 год). Строителем храма был священник Феофилакт Федоров.