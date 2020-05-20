Обнулят аренду или сделают скидку: Владельцы тульских ТЦ пояснили предпринимателям свою позицию

Владелец ТЦ «Тройка» Сергей Фролов заявил, это самый сложный кризис за все время, что он занимается бизнесом.

Ответы на свои вопросы тульские предприниматели, выходившие на пикет против «арендного рабства», пытались получить на встрече с руководителями ТЦ. Встреча прошла 20 мая в режиме видеоконференции. К ней присоединились владельцы почти всех крупных торговых центров Тулы — «Гостиный двор», «Сарафан», «Тройка», «Демидовский», «Парадиз» и «РИО». «Макси» не было из-за проблем со связью.

На встрече также присутствовали и представители регионального правительства: председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов, министр экономического развития Григорий Лаврухин, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин.

Встреча была посвящена урегулированию вопроса о стоимости аренды торговых площадей в период запрета торговать пандемии коронавируса.

Предприниматели заявили, что в нынешних условиях считают себя рабами арендодателей, которые выжимают из них последние деньги и неохотно идут на уступки или вовсе игнорируют их письма. Подробнее об этом здесь.

аренда — ноль рублей: Надо оставаться людьми

Среди представителей ТЦ на видеоконференции был только один, который пошел на встречу арендаторам и объявил с самого начала карантина каникулы по оплате. Это Сергей Фролов, торговый центр «Тройка». Он открыл череду выступлений.

Сергей Фролов — Я начал заниматься бизнесом еще в Советском союзе и много кризисов пережил, но этот, безусловно, самый сложный. Его надо преодолевать всем вместе. К сожалению, нас ждут еще очень непростые времена. Кризис 1998 года, к примеру, был V-образный: мы резко упали, но и резко начали расти. Что касается арендаторов, то я сразу принял решение не брать с них плату. У меня есть те, кто работает со мной 20 лет. Я всех их прекрасно знаю и точно могу сказать, что «жира» у них нет. Поэтому моя задача сейчас сохранить хоть какой-то костяк. Но несмотря на то, что я объявил апрель и май месяцами без аренды, у меня ушли уже 5 человек. Договор я расторг, предпринимателей отпустил, хотя у меня тоже в договоре прописана обязанность уведомлять за три месяца и платить за них. Просто я понимаю: всегда важно сохранить человеческое лицо. Да, можно с ними судиться. Но у них ничего нет. Я понимаю, с чем столкнулся ритейл, который торгует одеждой и обувью. Они не смогли продать весеннюю коллекцию. Сейчас мы выходим в лето, денег, чтобы купить летнюю коллекцию, нет. Да и физически это невозможно: все связи и коммуникации нарушены и восстанавливаться они будут еще долго.

– ТЦ «Тройка» был построен самым первым в Туле. За эти годы появились современные центры с фуд-кортами и кинозалами, с которыми маленьким торговым ц ентрам очень сложно конкурировать. Наши конкуренты не «Макси» и «Гостиный двор», а онлайн-торговля. В условиях пандемии она получила второй толчок: до 30% офисных работников останутся на удаленке, потребность в офисных помещениях будет падать.

Но и вопросы были у Сергея Фролова:

– На основании каких прогнозов был принят налог на имущество? Да, его уменьшили на 1%, но с этого года увеличилась кадастровая стоимость. По одному объекту она выросла на 20%, по другому на 40%. В результате невозможно снизить стоимость аренды и дать возможность развиваться различным студиям йоги и другим небольшим ИП.

Что касается банков… Когда президент объявил каникулы, сказал, что надо платить зарплату, я платил и не сократил ни одного сотрудника. Но мне это далось тяжело. Я обратился в банк взять кредит под 0% на зарплату, мне отказали. Банк повел себя не по-партнерски. Далее я вступил в переговоры с банком чтобы отсрочить на три месяца выплаты по кредитам и заплатить только проценты в 4 млн рублей. Процентная ставка по кредиту также не снижена, хотя ЦБ уменьшил ключевую ставку. Если в ближайшее время не решу этот вопрос, встанет новый — начинать ли процедуру несостоятельности, потому что выполнить свои обязательства я не могу. Я уже на грани банкротства.

Я бы предложил заморозить кредиты на 3 месяца, отменить налог на имущество и выдать арендаторам беспроцентные кредиты, чтобы они смогли заплатить за аренду. И еще я бы попросил как можно быстрее ввести в регионе самозанятых, чтобы предприниматели могли хоть как-то заниматься и иметь официальный статус. По прогнозам «Опоры России», торгово-промышленной палаты и «Деловой России» к августу миллион предпринимателей прекратят свою деятельность.

Григорий Лаврухин попросил всех предпринимателей, если они сталкиваются с необоснованным отказом банков в кредитовании или кредитных каникулах, обращаться в комитет по предпринимательству Тульской области.

Григорий Лаврухин - Что касается самозанятых, то закон о них внесен, скорее всего, 28 мая он будет рассмотрен и принят. В этом случае с 1 июля данный режим начнет действовать.

Плата есть, но со скидкой: все индивидуально

Елена Колтунова, управляющий ТРЦ «РИО» и ТК «Парадиз», заявила о скидках по аренде и попросила отменить на несколько лет налог на имущество, а также субсидировать предпринимателей на оплату коммунальных услуг.

Елена Колтунова - На этой неделе мы направляем всем арендаторам письма и допсоглашения по предоставлению скидки по арендной плате на период ограничительных мер. Скидка безусловно будет зависеть от того, работал ли предприниматель или нет, относится ли к пострадавшей отрасли и есть ли задолженности по оплате за предыдущие периоды. К каждому будет индивидуальный подход.

– Правительство мы просим поддержать наших арендателей, потому что многие не могут воспользоваться льготами — их ОКВЭДы не включены в пострадавшие отрасли.

Также просим рассмотреть возможность субсидирования арендаторов в части оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг. Мы не можем отменить эти платежи, к сожалению.

Что касается налога на имущество, то снижение до 1% - это хорошо, но у нас по одному из объектов цена увеличилась в 3 раза, поэтому снижение до одного процента — это все равно больше, чем мы платили в прошлом году. Хотелось бы, чтобы в третьем пакете мер поддержки было обнуление процентной ставки на более длительный период, потому что годовой налог на имущество ниже, чем один месяц простоя. Поэтому мы предлагаем отменить налог на имущество на 4−5 лет.

Снизим аренду на 10-50%

Галина Никитина, представитель ТУЦ «Сарафан» была весьма лаконична:

Галина Никитина - Скидки предоставлены практически всем арендаторам. С большинством предпринимателей мы уже подписали допсоглашение. Скидки дадим от 10 до 50%.

скидку определим, когда узнаем дату открытия

Представитель администрации ТРЦ «Гостиный двор» рассказал о планируемых скидках на аренду, но без конкретики.

— Ситуация действительно тяжелая. Мы со своей стороны рассматриваем варианты пакетов мер поддержки наших предпринимателей. Разработаны они будут во взаимосвязи с теми мерами, которые будут приняты со стороны правительства Тульской области.

Мы не можем себе позвонить, как Сергей Михайлович, отменить арендную плату. И вот почему: торговые центры не вошли в число пострадавших отраслей и все, что мы можем получить — это региональные меры поддержки. У нас нет отсрочек по налогам на имущество, НДС и прибыли нету, налоговые органы выставляют пени даже за один день просрочки. Поэтому мы будем индивидуально с каждым предпринимателям решать вопрос с арендой. Сейчас готовим пакет мер и допсоглашения.

Но после окончания выступления предприниматели заявили, что они уже получили платежки, в которых выставлен счет по полной программе. Также вновь прозвучала претензия от них по поводу отсутствия обратной связи от администрации «Гостиного двора».

– Платежки выставляются автоматическими программами. Вам же ни за апрель, ни за май не поступило ни одного письменного требования оплаты. Всем направим допсоглашения, не переживайте, — пояснил представитель ТЦ. — Направим их после того, как станет понятно, когда будут открываться торговые центры — ориентировочно за неделю. Надо сначала понять, когда мы вместе с вами выйдем из этой ситуации. Дата выхода с карантина обязательно будет влиять на те меры поддержки, которые направим вам. Публично обсуждать процент скидки мы не будем. Позволить себе обанкротиться мы тоже не можем, потому что за нами тоже стоят тысячи сотрудников.

снижаем ставки на 50-70%

Виталий Сизиков, управляющий ТЦ «Демидовский», рассказал о лояльной программе скидок для предпринимателей, арендующих у них торговые площади.

– Комплекс проблем у нас тот же самый, что обозначили коллеги. Могу сказать, что скидки мы предоставляем. Есть арендаторы, которые работают — товары для детей, животных, аптеки, продукты, — им скидку поменьше, а тем, кто закрыты, снижаем плату за аренду на 50-70%.

Очень хотелось бы, чтобы разрешили открыть все магазины с учетом требований Роспотребнадзора — обязательно маски и перчатки, контролировать количество людей в помещении.

К сожалению, все арендаторы сейчас — должники

Генеральный директор ООО «Центр обслуживания юридических лиц» Юлия Шишикина отметила, что выйдя на работу предприниматели столкнутся с большими проблемами.

Юлия Шишикина - Сейчас все арендаторы являются должниками, потому что никаких скидок официально пока не было предоставлено никому. И выйдя на рабочее место, они сразу попадают на оплату аренды, потому что, сколько договоров я видела, а пересмотрела я их очень много, у всех платежи с 5 по 10 число и у всех предоплатная система. Поэтому мы считаем, что оплату за апрель и май нужно перенести на первые «послекарантинные» месяцы, когда начнется работа. Арендная плата у многих – от 500 тысяч до миллиона рублей, взять их реально неоткуда. Мы прекрасно понимаем ситуацию торговых центров, поэтому предлагаем помогать друг другу — никто не хочет идти и судиться, терять рабочие места. Но предприниматели никак не застрахованы в этой ситуации. Поэтому мы просим от лица предпринимателей предоставить скидки по имущественным налогам владельцам торговых центров, потому что мы понимаем, если государство предоставит арендодателям, то и они в свою очередь сделают поблажки арендаторам. Также просим рассмотреть возможность в индивидуальном порядке оказать поддержку тем предпринимателям «Макси», которые не вошли в список пострадавших. Их в общей сложности там 360, им нужна помощь.

Вячеслав Романов прокомментировал вопрос об отсрочке аренды:

Вячеслав Романов - Законом на данный момент определена обязанность арендодателей предоставить отсрочку предпринимателям в оплате аренды. Об этом говорит постановление правительства РФ № 439 от 3 апреля 2020 года. Оно говорит о том, что если арендатор обратится к владельцу недвижимости с просьбой отсрочить ему платеж, то он должен предоставить ему такую возможность. В этом случае отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 г. с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Образовавшийся долг предприниматель может начать погашать с 1 января 2021 г. и полностью выплатить не позднее 1 января 2023 года не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды. При этом штрафы и проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой применять нельзя. Дополнительные платежи устанавливать арендодатель в этот период не может. Весь период отсрочки предприниматели обязаны платить лишь коммунальные платежи. Если возникают проблемы в трактовке и применении этого постановления, обращайтесь к нам в центр поддержки предпринимателей Тульской области, наш юридической отдел готов вам помочь.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин со своей стороны призвал арендодателей находить общий язык с предпринимателями и общаться с ними как с партнерами по бизнесу, а не как с клиентами, которые получают услуги, и помогать друг другу преодолевать этот кризис.