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Ипотека от Сбербанка: выгодные ставки и быстрое оформление

Ипотека от Сбербанка: выгодные ставки и быстрое оформление

Тульское отделение Сбербанка информирует о значительном снижении ставок по ипотечным кредитам.

Вы давно мечтали приобрести новое жилье? Сейчас – самое подходящее время для осуществления ваших планов! Тульское отделение Сбербанка информирует о значительном снижении ставок по ипотечным кредитам.

Не нужно посещать МФЦ!

До 30 июня действует дополнительная скидка 0,3% при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в ипотеку с учетом этого дисконта можно по минимальным ставкам:

  • квартиру в новостройке — от 5,9% годовых;
  • квартиру на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция также распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — от 4,7% годовых; ставка по программе «Господдержка 2020» — от 6,1% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк».

– Снижение ставок по ипотечным кредитам – это хорошая новость для всех, кто планирует улучшение жилищных условий. Дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру по сниженной ставке без поездок в банк – это удобно, безопасно и быстро.

Купил квартиру – получай подарки!

При оформлении ипотеки клиенты Сбербанка получают подарки от  партнеров: Hoff, «Центральный дом мебели», «ГК ВЛстрой», «ТЗСК окна» на ремонт, покупку мебели и новые окна в вашей квартире!

Узнать все о ставках по ипотечным кредитам, рассчитать платеж с учетом всех скидок, проконсультироваться о дистанционном оформлении сделки можно по телефонам и электронной почте:

mvparamonova@sberbank.ru +7-910-700-87-36;

svchugaeva@sberbank.ru        +7-910-940-13-41;

dgbrusentsov@sberbank.ru     +7-910-941-41-68.

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